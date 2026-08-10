Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a explicat la Digi24 ultimele evoluții în ceea ce privește criza energetică cu care se confruntă țara, în contextul măsurilor luate pentru creșterea nivelului Dunării în zona Cernavodă. Expertul a analizat și posibilitatea ca prețurile să crească în perioada următoare.

Prima seară în care producția a depășit consumul

Sâmbătă seara, România nu a mai fost nevoită să importe energie electrică, ba chiar a exportat, pentru că a bătut vântul și s-a produs mai multă energie eoliană. În acest context, Laurențiu Urluescu a afirmat că situația este puțin mai bună decât săptămâna trecută, dar asta și datorită lucrărilor recente făcute pe Dunăre.

„Totuși nu este o situație foarte roză, dar nici dezastru. N-aș crea panică pentru situația actuală, ca să fiu mai plastic, e ca un fel de răceală zdravănă din care nu mori, există soluții”, a subliniat specialistul.

În ceea ce privește economiile voluntare la energie, președintele AFEER a declarat că este bine ca cetățenii să le facă în măsura posibilităților.

„Situația nu s-a calmat complet și într-adevăr este nevoie de reducere a consumului la vârful de seară, deci între 19:00 și 23:00, dar repet, nu înseamnă că trebuie să ducem la extrem, adică nu este o criză. […] Nu e cazul să ne panicăm. Situația este sub control, avem profesioniști care se ocupă de operarea sistemului, dar într-adevăr, orice ajutor contează”, a atras atenția Laurențiu Urluescu.

Facturile la energie pot crește. Consumatorii pot schimba oricând furnizorul

Pentru că situația energetică pare încă precară, oamenii se întreabă, de asemenea, dacă va crește valoarea facturilor, mai ales în cazul în care unora le expiră contractele în această perioadă și vor trebui să le reînnoiască.

„Este posibil în momentul când expiră contractele și se reînnoiesc la noile limite de prețuri, într-adevăr, să fie o anumită creștere. Dar aici avem, în calitate de consumatori, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau, comparativ cu alți furnizori este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor, chiar mai ușor decât schimbarea pentru telefonie mobilă”.

Urluescu a afirmat că, în opinia sa, este posibil ca prețul să fie puțin mai ridicat.

„Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult. Dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari, mai ales din cauza crizei de pe Dunăre și din cauza secetei.”

O normalizare a situației în luna august e puțin probabilă

Specialistul nu se arată foarte optimist că situația energetică s-ar putea încheia spre finalul lunii august.

„Dacă nivelul Dunării va crește – vedem pe prognoza din următoarea săptămână, creșterea este nesemnificativă la intrarea în țară. Spre ieșirea din țară, din contră, încă scade nivelul Dunării pentru următoarea săptămână. Aș fi optimist să spun că până la sfârșitul lunii august o să avem un debit la intrarea în țară la media multianuală. Cred că ar fi prea optimist”, a declarat Laurențiu Urluescu.

Editor : Ș.R.