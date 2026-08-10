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Video Cu cât ar putea crește facturile la energie? Expert : „Avem trei scenarii. Cea mai mare probabilitate este pentru o majorare de 3-5%”

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Deși sunt anunțate majorări de preț la energie, doar 5% dintre consumatori și-au schimbat până acum furnizorul, arată datele din piață. Sursa Foto: Agerpres
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Din articol
Chisăliță: Suntem mai aproape de scenariul optimist Doar aproximativ 5% dintre consumatori și-au schimbat furnizorul

Noile oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea veni cu prețuri mai mari, pe fondul costurilor suplimentare apărute în ultimele luni, a declarat, la Digi24, expertul în energie Dumitru Chisăliță. Acesta a prezentat trei scenarii privind evoluția prețurilor și spune că, în acest moment, România este mai aproape de varianta optimistă, care ar putea aduce creșteri de 3-5% față de prețul mediu actual.

„Practic, vedem că există o serie de costuri suplimentare care și-au făcut apariția în România în ultimele două luni. Aceste costuri, în principiu, ca de fiecare dată, sunt recuperate de furnizori de la consumatori. Asta înseamnă că, da, începând cu noile oferte care vor veni în august 2026 pentru consumatorii casnici, există posibilitatea ca unele oferte, la anumiți furnizori, să fie mai mari”, a declarat Dumitru Chisăliță la Digi24.

Asociația Energia Inteligentă a luat în calcul trei scenarii, în funcție de evoluția actualei crize energetice. Primul, considerat și cel mai probabil în acest moment, presupune depășirea relativ rapidă a problemelor și creșteri limitate ale ofertelor.

„Din estimările noastre, am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră este scenariul care se bazează pe o depășire relativ ușoară a situației cu care ne confruntăm în momentul de față. Acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot fi cu 3-5% mai mari decât prețul mediu care există în România în momentul de față. Există și un scenariu în care această criză energetică se accentuează și determină importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior aceștia își vor recupera banii. Probabilitatea unei astfel de situații este mai mică decât cea a scenariului optimist pe care vi l-am prezentat, cu 3-5%, dar nu putem să o excludem”, a explicat Chisăliță.

Cel de-al treilea scenariu este și cel mai pesimist, dar, potrivit expertului, are în acest moment cea mai redusă probabilitate. Acesta ia în calcul o criză severă, importuri foarte scumpe și creșteri importante în următoarele trei săptămâni, alături de probleme privind depozitarea și evoluția unor producători care fac parte din mixul energetic al României.

„Există și un scenariu pesimist, cu o probabilitate și mai mică, în care am luat în calcul atât o criză severă, cu creșteri mari și importuri foarte scumpe în următoarele trei săptămâni, cât și probleme în ceea ce privește depozitarea și, respectiv, evoluția producătorilor care reprezintă o parte din mixul energetic, din mixul de producție energetică din România. Probabilitatea acestui scenariu este și mai mică”, a precizat acesta.

Chisăliță: Suntem mai aproape de scenariul optimist

Întrebat care dintre cele trei variante este cea mai apropiată de situația actuală, Dumitru Chisăliță a indicat primul scenariu, cu posibile majorări de 3-5% ale ofertelor.

Expertul atrage însă atenția că acest lucru nu înseamnă automat că fiecare consumator va ajunge să plătească mai mult. Diferențele dintre ofertele furnizorilor sunt deja importante, iar schimbarea contractului poate compensa eventualele scumpiri.

„Suntem mai aproape de scenariul numărul unu, scenariul optimist, în care ofertele să fie mai mari cu 3-5% față de prețul care există în momentul de față. Lăsați-mă să fac o precizare. O precizare care pleacă de la ceea ce se întâmplă în momentul de față pe comparatorul de prețuri al ANRE, unde astăzi există oferte care sunt cu 17% mai mici decât prețul mediu. Deci, în momentul în care ne orientăm către furnizori care vin cu oferte mai mici, chiar și în această perioadă, avem șansa să ne scadă factura, nu să crească”, a explicat Chisăliță.

Doar aproximativ 5% dintre consumatori și-au schimbat furnizorul

În ciuda diferențelor de preț dintre ofertele existente pe piață, puțini consumatori au ales să își schimbe furnizorul. Potrivit datelor invocate de Chisăliță, aproximativ 5% dintre consumatori au făcut această schimbare în acest an, iar expertul nu se așteaptă la o creștere semnificativă a ponderii în perioada următoare.

„Nu putem să discutăm despre o migrație foarte mare. Cei care și-au schimbat furnizorul, conform datelor de anul acesta, au reprezentat aproximativ 5% din totalul consumatorilor. Mă aștept, de fapt, să avem o pondere cel mult egală cu aceste 5%. Deci, din păcate, cei mai mulți sunt captivi, din propria voință, la furnizorul existent. Furnizorii cunosc acest comportament al românilor și, ca atare, probabil că vom vedea aceste creșteri în noile oferte, spuneam, cel puțin cu 3-5%. Ceea ce se poate face în mod concret, real, efectiv și aplicabil este o campanie în care să se explice în mod real toate avantajele schimbării furnizorului. Dar, în același timp, să se și penalizeze, de exemplu, acele companii care profită de necunoașterea sau de naivitatea unor consumatori și, pur și simplu, vin cu diverse construcții comerciale care fac să le scoată mai mulți bani din buzunar”, aconcluzionat expertul.

Editor : A.D.

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