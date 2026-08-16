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Cu cât s-a ieftinit motorina duminică, după reducerea accizei cu 20%. Unde se găsește combustibil sub pragul de 10 lei/l

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pompa de carburant
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Preţul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei/l în staţiile Petrom, în urma reducerii preţurilor în toate benzinăriile cu 68 bani/l la prima oră a zilei de duminică, efect al diminuării accizei cu 20%. Parlamentul a aprobat recent un act legislativ prin care se reinstituie starea de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere.

Dacă în staţiile Petrom se poate cumpăra cea mai ieftină motorină, cu 9,99 lei/l, staţiile Lukoil ar trebui să practice cel mai mare preţ al combustibilului diesel, de 10,20 lei/l, în urma deciziei de vineri de a scumpi diesel-ul la 10,88 lei/l.

În staţiile Rompetrol, un litru de motorină va costa, începând de duminică, 10,11 lei, dacă transferă integral reducerea fiscală în preţuri ca şi Petrom, relevă datele analizate de Profit.ro, potrivit News.ro.

Chiar şi în urma acestei ieftiniri fiscale, România rămâne în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină, coborând de pe locul al 8-lea (ocupat sâmbătă la un preţ mediu de 10,02 euro/l) pe cea de-a 12-a poziţie (la noul preţ mediu de 1,91 euro/l).

Potrivit actului normativ, în următoarele 3 luni, acciza la motorină va fi scăzută de 2 ori pe lună cu procente între 5% (14 bani/l) şi 25% (70 bani/l), în funcţie de cea mai mică creştere procentuala dintre cea a cotaţiilor internaţionale Platts şi cea a preţului mediu la pompă.

„Prima diminuare a accizei se aplică începând cu prima zi a primului segment de aplicare. Pentru segmentul bilunar în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi (1-15 august - n.r.) nu se aplică diminuarea accizei”, precizează noua lege, ceea ce înseamnă că prima reducere de acciză are loc începând de duminică.

Editor : B.P.

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