Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a vorbit pentru Digi24 despre creșterea facturilor de energie și le recomandă consumatorilor să intre pe pagina ANRE-ului pentru a verifica ofertele de preț pentru energie.

„Chiar am făcut o analiză, datele acestea sunt preluate de pe pagina oficială a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Energiei neavând practic datele acestea, toate aceste date și piața se găsesc la ANRE. Într-o analiză pe care am făcut-o în momentul de față, ținând seama de prețurile din vară, strict pentru consumatorii casnici, creșterea a fost mult mai mică decât era previzionată în acel moment. Adică, în momentul de față, pe baza datelor publice care se găsesc pe site-ul ANRE-ului, estimăm undeva la 10% că ar fi fost această creștere — sau până în 10% —, pentru că sunt contracte diferite, sunt furnizori diferiți, sunt tarife de distribuție diferite, astfel încât trebuie să vorbim de o cifră care nu este neapărat aplicabilă sau aplicată tuturor. În ceea ce privește celelalte creșteri, cel mai probabil nu se vor întâmpla pentru consumatorii casnici. În același timp, trebuie să spunem că sunt foarte mulți consumatori casnici care au contractele încheiate de dinainte de aceste două luni, să spun, de scumpiri. Probabil că discutăm de mai mult de jumătate. Probabil că discutăm de mai mult. Încă o dată, datele se găsesc la ANRE”, a declarat pentru Digi24 Dumitru Chisăliță.

Ministrul le recomandă consumatorilor să se uite în ultimul contract semnat, să vadă care e tariful și pe ce termen au și să verifice ofertele de pe pagina ANRE-ului.

„Și să intre pe pagina ANRE-ului, acolo unde în momentul de față sunt oferte pentru energie electrică care înseamnă 1,20 lei, 1,22 lei, ceea ce înseamnă posibilitatea de a accesa un contract care este cu 10, 15, 20% mai mic decât prețul mediu care există în momentul de față în piață. Adică este foarte important, da, să știm ce plătim, dar este și foarte important să știm ce alternative avem. Iar o alternativă concretă care există în momentul de față este de a accesa aceste contracte,” a aexplicat ministrul Energiei.

„1,22 este un preț bun care se poate accesa în momentul de față,” a adăugat Chisăliță.

Editor : A.P.