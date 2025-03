Cum a început războiul dintre Burduja și ONG-uri. Ministrul Energiei: „Securitatea și independența energetică nu sunt negociabile”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit la emisiunea Studio Politic, de la Digi24, despre scandalul care a izbucnit cu ONG-urile, după ce a început forajul în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. „Nu am îndemnat companiile în energie să facă plângeri penale, dar legea prevede că atunci când o instanță decide că un proces a fost intentat cu rea intenție, acesta trebuie să plătească o sancțiune,” a declarat Burduja.

„Securitate energetică a țării nu-i negociabilă și nici independența noastră energetică. Realitatea este că marile proiecte energetice pe care România le are în desfășurare ar asigura românii de furnizarea constantă, fără niciun fel de problemă, a energiei electrice, a gazului și la un preț mai bun. Vorbim de Neptun Deep, de dublarea producției de gaz românesc și trebuie să o facem pentru că dincolo de un preț mai bun pentru noi, de revitalizare a industriei noastre și a industriei de producție de îngrășăminte chimice, a industriei farma și a altor industrii, vorbim și de înlocuirea dependenței unor state din regiunea noastră față de Federația Rusă cu o dependență față de România. Asta am transmis și lui Peter Szijjarto când am fost la Budapesta. Nu ne-ar deranja ca Ungaria să nu mai depindă de ruși, să depindă de români,” a declarat Sebastian Burduja.

Întrebat cum a izbucnit scandalul cu ONG-urile, ministrul Energiei spune că, la Neptun Deep, Greenpeace a dat în judecată Ministerul Culturii pentru că, la 160km în larg, pe fundul Mării Negre, ar fi vestigii antice.

„Vreau, să vă dau câteva exemple concrete. La Arad există un proiect de parc solar, deci, culmea, energie verde curată, de 1.000 MW, între cele mai mari din Europa. A fost blocat ani de zile de un ONG obscur, care a spus că nu vor exista suficiente locuri de aterizare pentru păsări. Așa au motivat. Bineînțeles că au pierdut pe linie în instanță, dar au blocat o investiție de 800 de milioane de euro, care între timp a trebuit să-și ia din nou avizele, să aibă noi costuri și ca urmare, România a fost văduvită de această producție. La Neptun Deep, culmea culmilor, Greenpeace invocă faptul că avizul de la Ministerul Culturii și a dat în judecată Ministerul Culturii spunând că la 160km în larg, pe fundul Mării Negre, la sute de metri adâncime, ar fi vestigii antice. Deci, practic, dacă cineva aruncă o ancoră acuma în largul Mării Negre, comite un act de vandalism, înțeleg, asupra acestor vestigii. V-am dat doar două exemple extreme. Sunt și altele. Sunt proiecte de parcuri eoliene blocate pentru că încurcă liliecii, la o altitudine la care nu zboară lilieci și alte exemple. Nu i-am îndemnat pe colegii de la companiile în energie să facă plângeri penale, dar legea prevede că atunci când o instanță decide că un proces a fost intentat cu rea intenție, cel care a făcut această faptă trebuie să plătească o sancțiune. Și asta e legea în România și nimeni nu este deasupra legii, nici ONG-urile de mediu, nici companiile în energie, iar deciziile instanței trebuie să fie respectate,” a explicat ministrul.

Săptămâna trecută, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că proiectele strategice din domeniul energiei sunt atacate sistematic în instanță de ONG-uri de mediu și se întreba dacă „chiar toate investiţiile româneşti sunt nocive pentru mediu”, iar , în consecință, le-a solicitat public tuturor directorilor companiilor naţionale din energie să ceară în instanţă daune-interese în cuantum maxim împotriva ONG-urilor care introduc acţiuni cu rea-credinţă.

Reacţia ministrului vine după ce un tribunal american a decis că Greenpeace trebuie să plătească 660 de milioane de dolari pentru blocarea ilegală a unui proiect energetic strategic.

Joi, Marcel Ciolacu i-a luat apărarea lui Sebastian Burduja, după ce acesta s-a simțit atacat de mai multe ONG-uri din domeniul energiei. Premierul chiar l-a încurajat citând din președintele Donald Trump. „Zilele acestea a început forajul în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Vom fi printre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană. Normal că deranjăm! Aşa că, citând din Donald Trump, îi spun atât: «Drill, Sebi! Drill!»”, a declarat premierul.

