Live TV

Cum ar putea Europa să scadă costurile energiei electrice cu 40% folosind panouri solare și baterii

Data actualizării: Data publicării:
panouri solare
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce arată cele 40.500 de scenarii analizate de cercetători Bateriile pot reduce costurile energiei, dar există și riscul unor scumpiri

Europa ar putea reduce cu până la 40% costurile de funcționare a sistemului electric în următorul deceniu, prin combinarea energiei solare cu sistemele de stocare în baterii. Un nou raport prezentat la summitul climatic COP31 arată că economiile depind de modul în care sunt dezvoltate și coordonate aceste tehnologii, avertizând că o implementare necorespunzătoare ar putea duce, dimpotrivă, la creșterea costurilor cu până la 35%.

Potrivit asociației SolarPower Europe, utilizarea energiei solare a permis Uniunii Europene să economisească 43,7 miliarde de euro prin reducerea importurilor de gaze naturale de la începutul războiului împotriva Iranului, declanșat în 2026, scrie Euronews.

Însă extinderea rapidă a energiei solare a evidențiat și nevoia urgentă de sisteme de stocare a energiei în baterii, care să împiedice irosirea energiei curate atunci când producția depășește cererea.

Un nou raport, prezentat în cadrul summitului climatic COP31 al ONU, arată în ce măsură combinarea acestor două tehnologii poate influența costurile totale ale energiei electrice în Europa.

Ce arată cele 40.500 de scenarii analizate de cercetători

Raportul, elaborat de Schneider Electric Research Institute (SERI), a analizat 40.500 de scenarii, luând în calcul diferite combinații ale costurilor energiei solare, bateriilor și rețelelor electrice. Scopul a fost de a determina dacă extinderea resurselor energetice distribuite (DER) va duce, în cele din urmă, la creșterea sau reducerea costurilor totale cu energia electrică.

Resursele energetice distribuite sunt tehnologii energetice descentralizate, de mici dimensiuni, precum panourile solare instalate pe acoperișuri, sistemele de stocare în baterii, vehiculele electrice și aparatele electrocasnice inteligente.

Raportul arată că, atunci când dezvoltarea acestor resurse este coordonată cu procesul de electrificare, costurile totale de funcționare a sistemului electric ar putea scădea cu până la 40% în anii 2030, pe măsură ce aceste tehnologii sunt implementate la scară tot mai largă. Economiile astfel obținute ar putea aduce economiei mondiale, până în 2030, un beneficiu suplimentar echivalent cu 0,8% din PIB.

Electrificarea, adică înlocuirea tehnologiilor care utilizează combustibili fosili cu alternative electrice, a devenit unul dintre subiectele controversate ale discuțiilor de la COP31, în urma angajamentului Turciei denumit „35 până în 2035”.

Țara care coorganizează summitul își propune ca, până în 2035, ponderea energiei electrice în satisfacerea cererii globale de energie să ajungă la 35%, față de aproximativ 23% în prezent, potrivit obiectivului anunțat în luna iunie.

Un nou studiu, publicat ieri, 12 noiembrie, arată că o lume electrificată ar risipi cu 61% mai puțină energie, oferind în același timp aceleași servicii. Acest lucru se explică parțial prin faptul că o mare parte din energia rezultată din arderea combustibililor fosili se pierde sub formă de căldură, ceea ce face ca aceste tehnologii să fie mult mai puțin eficiente.

Criticii avertizează însă că, dacă textul final al angajamentului nu va preciza explicit că energia electrică trebuie să provină din surse curate, guvernele ar putea considera extinderea producției de electricitate în centrale pe gaze naturale drept un progres în atingerea obiectivelor de electrificare. O asemenea abordare, susțin aceștia, ar „submina grav obiectivele climatice”.

Bateriile pot reduce costurile energiei, dar există și riscul unor scumpiri

Extinderea capacităților de stocare în baterii conectate la rețeaua electrică europeană ar putea însă sprijini electrificarea continentului, permițând valorificarea surplusului de energie solară.

De altfel, raportul arată că dezvoltarea sistemelor de stocare în baterii este unul dintre cei mai importanți factori care influențează costurile totale ale sistemului energetic, deoarece contribuie la reducerea presiunii asupra rețelei în perioadele de consum maxim.

În schimb, dacă echilibrul dintre aceste tehnologii nu este gestionat corect, SERI avertizează că nepotrivirea dintre duratele de stocare ale diferitelor tipuri de sisteme poate determina creșterea costurilor totale cu până la 35% peste nivelul actual de referință.

„Energia solară este combustibilul, iar bateria este centrala electrică. În esență, bateriile fac energia solară mult mai atractivă. Însă întregul sistem devine mai ieftin doar dacă acestea funcționează în armonie. Asta înseamnă și dezvoltarea cererii de energie electrică necesare pentru a le utiliza, nu doar concentrarea asupra creșterii ofertei”, explică Laurent Bataille, vicepreședinte executiv pentru operațiunile europene ale SERI.

Bataille consideră că prioritatea trebuie să fie acum „accelerarea cererii de energie electrică prin electrificare” și încurajarea unui consum mai flexibil, pentru „aplatizarea curbei de sarcină și eliberarea capacității disponibile” în rețeaua electrică.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
3
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
4
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
profimedia-1151453281
5
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
E milionar, dar își ia mâncare la pachet, gătită de soție, când pleacă la birou
Digi Sport
E milionar, dar își ia mâncare la pachet, gătită de soție, când pleacă la birou
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tigari
Mari orașe europene cer interzicerea totală a filtrelor de țigări în UE: „E una dintre cele mai mari fraude din istorie”
Copenhagen Democracy Summit 2026, Denmark - 12 May 2026
Marea Britanie și Franța ar trebui să trimită trupe în Ucraina chiar acum, declară un fost șef NATO
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
Kushner și Witkoff se vor întâlni joi cu Putin. A doua zi de negocieri tripartite la Abu Dhabi a durat doar două ore
Putin Meets Trump Envoys Witkoff and Kushner in Moscow
SUA cere un loc pentru Europa la negocierile de pace privind Ucraina. „Avem nevoie de mult mai multe discuții” (Politico)
vladimir putin
„Am fost de față”. Ce spune un important lider care a vorbit la telefon cu Putin despre starea președintelui rus
Recomandările redacţiei
Political map of Moldova, with a focus on the Ukraine and Black Sea area
Marea Neagră este cea mai periculoasă rută maritimă în 2026. Nicușor...
profimedia-1151453281
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum...
Vladimir Putin.
Analiștii au creat un scenariu ipotetic al unui război între Rusia și...
portul constanta
Contrabandă cu petrol prin Portul Constanța, anchetată de DIICOT...
Ultimele știri
Ucraina a atacat în premieră o navă de război rusă în Golful Finlandei, într-o operațiune fără precedent în Marea Baltică
Dublă crimă comisă de un român în SUA. Bărbatul și-a ucis foștii socri, apoi s-a sinucis
Peste 60% dintre femeile din armata germană spun că au fost victime ale hărţuirii sau abuzurilor. Anunțul ministrului Apărării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii scapă de greutăți în noiembrie 2026. Viața lor se schimbă în bine, după luni de încercări
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Academia Universității Craiova sub asediul interlopilor! Antrenorul spaniol atacat de un tip cu cagulă...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Gigi Becali, dat „dispărut” imediat după ce Meme Stoica și-a dat demisia de la FCSB. Exclusiv
Adevărul
A greșit o comandă de pizza, dar întâmplarea i-a schimbat viața. A primit donații de peste 76.000 de dolari...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Totul s-a aflat: unde s-a "ascuns" Gigi Becali, după ce a dispărut
Pro FM
Îți mai amintești de excentricul solist Jamiroquai? Cum arată și ce face Jay Kay la 56 de ani. A lăsat în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, urmărită și astăzi de celebrul rol din „Basic Instinct”: „Oamenii încă sunt speriați de mine”
Adevarul
Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost...
Newsweek
Casa de Pensii îi cere unei pensionare 4.324 de lei, la câteva zile după prima pensie. Ce s-a întâmplat?
Digi FM
Ce se întâmplă în organism dacă bei prea multă cafea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Redefinirea obezității. De ce IMC-ul nu mai e suficient pentru un diagnostic corect
Digi Animal World
Sub ce temperatură devine periculoasă plimbarea câinelui. Greșeala pe care o fac mulți stăpâni iarna
Film Now
Jamie Dornan, în lacrimi după ce a primit unul dintre cele mai râvnite roluri din „Stăpânul Inelelor”: „Un...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...