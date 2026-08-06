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Cum poate fi evitat consumul ridicat de energie seara. Apelul Ministerului Energiei către populație și companii

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia
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Din articol
Ce activități ar trebui mutate în timpul zilei Companiile, rugate să reducă voluntar consumul în orele de vârf Iluminatul arhitectural, oprit în instituțiile publice

Ministerul Energiei a lansat joi un apel către populație, companii, instituții publice și prosumatori pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, până la 31 august. Recomandările vin în contextul în care debitul Dunării a coborât la cel mai redus nivel din ultimii aproximativ 40 de ani, iar presiunea asupra Sistemului Energetic Național crește în orele de seară.

Autoritățile încearcă astfel să reducă necesarul de import și să evite introducerea unor restricții. Potrivit ministerului, măsurile sunt voluntare și nu vizează aparatele necesare pentru protejarea sănătății, funcționarea echipamentelor medicale sau menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe.

La intrarea în țară, în zona Baziaș, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, față de media multianuală de circa 3.900 de metri cubi pe secundă pentru luna august. Nivelul este apropiat de minimul istoric înregistrat în 1985, iar prognozele nu indică o îmbunătățire rapidă a situației.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar intervențiile autorităților se concentrează asupra menținerii în funcțiune a Unității 2. La bifurcația Bala-Dunărea Veche au loc lucrări pentru redistribuirea temporară a debitului și menținerea nivelului necesar alimentării centralei.

Ce activități ar trebui mutate în timpul zilei

Consumatorilor casnici li se recomandă să evite folosirea simultană a mai multor aparate cu un consum ridicat între orele 19:00 și 23:00 și să mute, atunci când este posibil, aceste activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie fotovoltaică este mai mare. Printre activitățile care pot fi reprogramate se află folosirea mașinii de spălat rufe, a mașinii de spălat vase și a uscătorului, încărcarea mașinilor electrice și utilizarea boilerelor electrice.

Oamenilor li se mai recomandă să stingă luminile și să oprească echipamentele care nu sunt folosite.

Apelul nu presupune oprirea aparatelor de aer condiționat atunci când temperaturile din locuințe pot afecta sănătatea și nici întreruperea funcționării dispozitivelor medicale.

Companiile, rugate să reducă voluntar consumul în orele de vârf

Marilor consumatori industriali, care folosesc anual peste 50.000 MWh, li se cere să analizeze posibilitatea reducerii consumului între orele 19:00 și 23:00, în măsura în care procesele tehnologice și condițiile de siguranță permit acest lucru. Companiile pot reprograma unele activități, pot folosi propriile capacități de producție sau de stocare și pot evita pornirea echipamentelor de mare putere în orele de vârf.

Reducerile estimate trebuie comunicate Ministerului Energiei, Transelectrica și furnizorului de energie.

În cazul firmelor cu un consum mai mic, măsurile pot include reducerea iluminatului neesențial, oprirea echipamentelor neutilizate și evitarea încărcării autovehiculelor electrice seara.

Iluminatul arhitectural, oprit în instituțiile publice

Instituțiilor publice li se cere să reducă iluminatul în spațiile nefolosite, să oprească iluminatul arhitectural și decorativ, să limiteze climatizarea în încăperile neocupate și să evite activitățile cu un consum ridicat după încheierea programului. Recomandările nu vizează spitalele, serviciile de urgență, unitățile de intervenție, sistemele de alimentare cu apă, infrastructura critică și celelalte servicii publice esențiale.

Prosumatorii care au baterii sunt încurajați să le încarce între orele 11:00 și 17:00, în special din producția proprie, și să folosească energia stocată seara. Încărcarea bateriilor din rețea între orele 19:00 și 23:00 ar trebui evitată.

În paralel, autoritățile au mobilizat capacitățile disponibile de producție pe gaze și cărbune, programează cu prioritate producția hidro în orele de seară și folosesc capacitățile de import disponibile.

Starea de alertă la nivel național, declarată pe 31 iulie, este valabilă timp de 30 de zile.

Editor : A.D.

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