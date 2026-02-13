Live TV

Video Cum pot obține bucureștenii compensări pentru căldura nelivrată. Termoenergetica a anunțat condițiile

Bucureștenii își pot compensa viitoarele facturi la încălzire, dacă aduc dovezi că locuințele au fost reci. După o lună în care sistemul de termoficare a funcționat mai mult în stare de avarie, Termoenergetica a anunțat care sunt pașii de urmat pentru a nu plăti costuri maxime.

În primul rând, proprietarii trebuie să demonstreze că nu au avut și când nu au avut apă caldă sau căldură în locuințe, potrivit jurnalistului Digi24 Sebastian Boldea.

Ei se pot îndrepta către asociațiile de proprietari. Asta pentru că administratorul, spre exemplu, poate vedea în timp real temperatura care ajunge în blocul respectiv.

Ulterior, se trimite un mail detaliat către Termoenergetica cu acea durată de timp în care agentul termic nu a fost livrat la parametri sau la temperatura normală.

Termoenergetica verifică cele sesizate, iar în cazul în care se dovedește că temperatura nu a fost una bună - adică a fost o temperatură mai mică de 50 de grade Celsius la intrarea în scara blocului - atunci proprietarii din zona respectivă vor primi o compensare pentru acel deficit de temperatură, pe acea diferență între, spre exemplu, 50 de grade livrat în mod normal și 40 de grade cât ar fi ajuns în locuințele bucureștenilor.

Această compensare nu înseamnă însă că proprietarii vor primi banii înapoi, ci la viitoarele facturi vor primi o reducere cu suma respectivă.

