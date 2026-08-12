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Cum răspunde CCR apelului Ministerului Energiei pentru reducerea consumului de energie. Ce măsuri va aplica până la 31 august

Data publicării:
CCR
Foto: Curtea Constituțională a României Facebook
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Din articol
Ce măsuri va aplica CCR Ce echipamente sunt exceptate

Curtea Constituțională a anunțat miercuri că răspunde apelului Ministerului Energiei privind reducerea voluntară a consumului de energie electrică în perioadele de vârf și va aplica, până la 31 august, o serie de măsuri temporare. Printre acestea se numără oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, reducerea iluminatului în spațiile neutilizate, limitarea climatizării și oprirea echipamentelor care nu sunt necesare după încheierea programului de lucru.

Măsurile sunt adoptate în contextul debitelor foarte scăzute ale Dunării și al presiunii asupra Sistemului Energetic Național în orele de vârf, potrivit Curții Constituționale.

Instituția a precizat că decizia urmărește reducerea consumului de energie electrică, protejarea alimentării populației și a serviciilor esențiale și diminuarea riscului introducerii unor măsuri restrictive.

Ce măsuri va aplica CCR

Până la 31 august, Curtea Constituțională va aplica mai multe măsuri de reducere voluntară a consumului:

  • oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, cu excepția celui necesar pentru securitatea sediului;
  • reducerea iluminatului în spațiile neutilizate;
  • oprirea echipamentelor electrice și electronice care nu trebuie să funcționeze după încheierea programului;
  • limitarea climatizării în spațiile neocupate;
  • reprogramarea, în măsura posibilului, a activităților și a utilizării echipamentelor cu un consum ridicat de energie.

Personalul Curții Constituționale va fi, de asemenea, încurajat să reducă utilizarea inutilă a iluminatului și a echipamentelor electrice.

CCR a precizat că măsurile nu vor afecta activitatea instituției și nici condițiile necesare pentru securitatea persoanelor, a sediului și a bunurilor.

Ce echipamente sunt exceptate

De la măsurile de reducere a consumului sunt exceptate serverele și infrastructura informatică ce trebuie să funcționeze permanent, sistemele de comunicații, supravegherea video, controlul accesului, sistemele de pază și securitate, instalațiile de protecție împotriva incendiilor și iluminatul de siguranță. Vor continua să funcționeze și toate celelalte instalații și echipamente necesare pentru desfășurarea activității instituției.

Curtea Constituțională spune că va urmări aplicarea măsurilor și va monitoriza, în limita datelor tehnice disponibile, evoluția consumului de energie electrică în perioada în care acestea vor fi în vigoare.

„Curtea Constituțională consideră important ca instituțiile publice să manifeste responsabilitate și solidaritate în gestionarea acestei situații”, se arată în comunicatul instituției.

Editor : A.D.

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