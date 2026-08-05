Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că nu a mai folosit aerul condiționat acasă după apelul Guvernului pentru reducerea voluntară a consumului de energie. Acesta a spus că ministerele pe care le conduce au aplicat măsuri privind iluminatul, reducerea consumului și munca la distanță și a precizat că presiunea asupra sistemului energetic apare în special seara.

Întrebat dacă respectă acasă recomandările transmise populației de premierul interimar Ilie Bolojan, Pîslaru a răspuns că a renunțat în această perioadă la aerul condiționat.

„Ceea ce am făcut în această perioadă a fost să nu mai folosesc aerul condiționat, ceea ce cred că mulți dintre noi am făcut în urma acestor apeluri. La minister am avut un întreg plan de măsuri. Atât Ministerul Muncii, cât și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au adoptat o serie de măsuri privind iluminatul, reducerea consumului și munca la distanță în anumite situații. Planul instituțional a inclus o serie întreagă de măsuri pentru reducerea consumului”, a declarat acesta.

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Pîslaru: „Problema apare spre seară”

Întrebat despre folosirea aerului condiționat în timpul programului de lucru, inclusiv în plenul Parlamentului, ministrul interimar a spus că acesta este necesar în anumite spații, în condițiile temperaturilor ridicate.

Pîslaru a explicat că problema nu este consumul din timpul zilei, când producția de energie regenerabilă este ridicată, ci cel din orele de seară: „În timpul zilei, când problemele nu sunt atât de grave, având în vedere temperaturile de afară și condițiile de muncă, acolo unde nu am putut să permitem munca la distanță, evident că a fost nevoie să folosim aerul condiționat. Atenție, problema nu este în timpul zilei. În timpul zilei avem acum o producție-record de energie regenerabilă. Problema apare spre seară. Am avut o politică foarte clară de măsuri: să nu mai rămână niciun bec aprins și să nu existe consum inutil de energie în ministere pe timpul serii. Evident, acest lucru nu are neapărat un impact extraordinar asupra consumului, dar este un gest simbolic. Dacă Guvernul le cere solidaritate cetățenilor, trebuie ca și noi, la nivel instituțional, să adoptăm aceste măsuri”.

Pîslaru a susținut că măsurile pot fi verificate și că acestea au fost aplicate în instituțiile pe care le conduce.

„Evident, ele pot fi verificate. Înțeleg că un reporter de la o televiziune verifică acum, în minister, dacă am pus în practică lucrurile pe care le-am spus. O să am satisfacția că va constata că măsurile au fost aplicate”, a adăugat el.

„Nu am ajuns acasă mai devreme de ora 22:30”

Întrebat dacă reduce și consumul de energie din locuință, Pîslaru a spus că ajunge acasă târziu și a făcut trimitere la declarația lui Ilie Bolojan, potrivit căreia premierul interimar ajunge uneori în jurul orei 23:00.

„Aici mi-a luat replica. Având în vedere și atacurile mizere din presă pe acest subiect, vreau să vă explic programul meu. Mă trezesc la ora 7:00, la 8:00 sunt în mașină și, în ultima perioadă, nu am ajuns acasă mai devreme de ora 22:30. Îi acord credit prim-ministrului. Dacă spune că ajunge la ora 23:00, m-a întrecut și la acest capitol, dar este prim-ministru, este șeful meu, deci asta este. Vreau doar să înțelegeți că nu am o problemă de consum. La televizor nu mă uit, pentru că anumite canale îmi fac sânge rău. Mă uit, eventual, din când în când, în weekend. Cred că nivelul de profesionalism din anumite zone ale presei are de suferit în această perioadă, probabil din cauza căldurii și a crizei energetice”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni că măsurile cerute instituțiilor publice, între care reducerea iluminatului și a utilizării aparatelor de aer condiționat, au nevoie de două-trei zile pentru a fi puse în practică.

„Apelul a fost făcut în ședința de Guvern și, începând din această săptămână, veți vedea efectele în instituțiile care țin de Guvern. Fiind o întâlnire organizată la sfârșitul săptămânii, este nevoie de timp pentru partea de punere în practică. De exemplu, pentru a interveni într-o anumită zonă, astfel încât aparatele de aer condiționat sau sistemul de iluminat arhitectural să nu mai funcționeze decât parțial, ai nevoie de cel puțin 24 de ore pentru ca echipele să vină, să intervină și să facă aceste reglaje. Deci aceste măsuri nu se vor vedea imediat de la data apelului, ci există întotdeauna o întârziere de două-trei zile, pentru că este nevoie de organizare și de măsuri fizice care trebuie luate de oameni specializați”, a spus acesta.

Întrebat dacă aplică aceleași măsuri și acasă, premierul interimar a răspuns: „În general ajung foarte târziu, uneori pe la 22:00-23:00, și nu mai este timp să stau cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”.

Editor : A.D.