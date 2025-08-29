Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit la Digi24 despre creșterea facturilor și a explicat cum am ajuns să plătim aproape cel mai scump curent din toată Uniunea Europeană. „Au fost luate anumite decizii care ne-a făcut să ajungem aici,” a precizat ministrul.

„În momentul de față vorbim de un context în care timp de 4 ani, până în data de 1 iulie a acestui an, statul român a compensat o parte din tot ce înseamnă facturile la energie ale românilor, într-o formă în care și mall-ul, și clubul de noapte, și un miliardar și o persoană vârstnică cu o pensie de 1.500 lei, beneficia de aceeași reducere plătită din bugetul de stat. Ei bine, la 1 iulie s-a eliminat această schemă. Este evident că pentru aproximativ 3,7 milioane de consumatori din România, care consumau în medie 100 kw/h și aveau facturi în jur de 70 lei, acum au ajuns ca acele facturi să fie la 130-140 lei. Pentru acei oameni care au sub 1.950 lei venituri, în prima săptămână de mandat, am instituit o schemă prin care acești oameni, consumatori vulnerabili, primesc un voucher de 50 lei, lunar, care va acoperi o mare parte din această creștere pentru oamenii care au venituri mici”, a declarat la Digi24 ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a anunţat că, în urma unor discuţii cu toţi actorii implicaţi în domeniul energiei, de la producători, până la ANRE şi reprezentanţi ai bursei, autorităţile au căzut de acord asupra unor puncte care, odată implementate, ar putea duce la reducerea preţului la energia electrică pe termen scurt şi mediu.

„În schimb, pentru a rezolva problema sistemic, am căutat, când am ajuns la minister pentru prima dată, să văd cum am ajuns aici. Am adus la aceeași masă ANRE-ul, producători, furnizori, distribuitori a energiei electrice, bursele pentru a găsi o formulă prin care să scădem prețul. Trebuie ținut cont de faptul că în timp de 35 de ani, acești oameni n-au stat la masă toți, în același timp, n-au lucrat împreună. Am reușit ca, după dezbateri interminabile de zeci de ore, să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea prețului la energie pe termen scurt și mediu. Aceste puncte le-am dezbătut și în Guvern. Ieri am căzut de acord pe o formă finală, iar săptămâna viitoare o să le prezint într-o conferință de presă împreună cu cei implicați, pentru că nu toate măsurile țin exclusiv de Ministerul Energiei, dar mă simt dator, ca ministru al Energiei, să găsesc soluții care sunt dincolo de atribuțiile mele directe, ca și ministru, cel de a pune oameni la masă și de a găsi soluții pentru a scădea prețul și în același timp de a veni cu ceea ce oamenii întreabă: Cum ajungem să plătim astăzi în România aproape cel mai scump curent din toată Uniunea Europeană? Și ca să ne dăm seama de acest lucru, plecăm de la cum am ajuns aici și am făcut o analiză foarte clară. Au fost luate anumite decizii care ne-a făcut să ajungem aici și să plătim cea mai scumpă energie din Europa. Faptul că România a scos din producție 7000 mw/h producție în bandă bazată pe gaz și pe cărbune. Și-a asumat cea mai ambițioasă țintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. Noi ne-am asumat acum aproximativ 5 ani că o să scoatem din producție centralele pe cărbune din Valea Jiului, de la Complexul Energetic Oltenia din Gorj, în timp ce Germania și Polonia și-au asumat ținte 2040-2049,” a explicat ministrul.

Cum am ajuns să plătim aproape cea mai scumpă energie din Europa

În momentul de față, România importă aproximativ 20% din necesarul de energie la ore de vârf, când energie este cea mai scumpă, atrage atenția ministrul.

„I-aș spune o asumare pripită, care poate a încercat să scadă prețul, energia finală. Dar faci această asumare în clipa în care te asiguri că pui ceva în loc. A fost gândită două centrale foarte mari pe gaz, care au întârziere de implementare de aproape 3 ani de zile. Nu ai cum să oprești ceva fără să pui în loc. Din cei 7000 mw care au fost scoți din producție, doar 1200 au fost reinstalați pe capacități de producție energie electrică în bandă, cărbune și gaz, iar în momentul de față România ajunge să importe aproximativ 20% din necesarul de energie, să-l importe la ore de vârf, unde energie este cea mai scumpă, adică între ora 6:00 și 22:00, iar acest lucru creează un dezechilibru și ne duce în situația de a avea această energie electrică foarte scumpă. Ce facem aici?

Am luat fiecare proiect în parte, avem proiecte vechi și de 20-30 de ani, care sunt în stadii de peste 80% avansate și care sunt blocate de diferite procese în instanță, preaviz de mediu, acord de mediu, le-am luat fiecare în parte, mă ocup ca ele să meargă mai departe și să avem cea mai bună reprezentare în toate instanțele din România pentru a nu mai ține în continuare sute de milioane de euro blocați în aceste proiecte care, până acum, nu au reușit să fie duse la capăt. Și pentru aceasta mă lupt. Doi. Proiectul de la Iernut, avem acolo alți 700 mw, proiectul de la Mintia, care sunt private, dar vrem să susținem proiectele nucleare de la reactorul 1, reactorul 3 și 4 de la Cernavodă, pentru a reuși să creștem capacitățile de producție a energiei electrice în bandă.

O analiză clară și pentru asta, în următorul an și jumătate o să intrăm aproximativ cu 1800-2000 mw energie electrică în bandă, în marea lor majoritate pe gaz, în producție. Pe de o parte, pe de altă parte, vorbim despre reguli ale pieței, ceea ce oamenii au reclamat de foarte multe ori atunci când nu înțelegeau. Păi de ce plătim energia atât de scumpă și de ce? Ce ne explică în factură cum avem acele tarife finale? O realitate o reprezintă faptul că energia electrică activă reprezintă aproximativ 52% din factură. În rest sunt tarife accesorii dis transport al energiei, TVA, acciză și așa mai departe”, a precizat Bogdan Ivan.

