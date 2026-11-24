Costul zilnic al încălzirii unui apartament cu două camere poate crește de la aproximativ 13 lei, când temperatura exterioară este de 0 grade Celsius, la 19,50 lei dacă afară sunt minus 10 grade, potrivit calculelor realizate de reporterul Digi24 Sebastian Boltea. Riscul unei ierni geroase apare în condițiile în care depozitele europene de gaze sunt umplute sub 70%, iar creșterea puternică a consumului ar putea obliga statele să cumpere gaze mai scumpe.

România intră în această perioadă cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 83%, peste media europeană, dar la un nivel mai redus decât cel înregistrat în anii anteriori. La nivelul Uniunii Europene, gradul de umplere a coborât sub 70%.

Pentru consumatorii casnici din România există însă un mecanism de protecție, iar prețul final facturat nu poate depăși 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus. Plafonul se aplică până la 31 martie 2027.

Astfel, o eventuală creștere a facturii în timpul iernii ar veni, în primul rând, din cantitatea mai mare de gaze consumată pentru încălzire, nu din modificarea prețului facturat pentru fiecare kilowatt-oră.

„În momentul în care temperatura exterioară este una destul de scăzută, atunci și consumul crește. Și am făcut aici o estimare: în cazul în care afară sunt 0 grade Celsius, atunci costul încălzirii unui apartament de două camere, cu o suprafață de 50 de metri pătrați, este estimat la aproximativ 13 lei. Însă, în momentul în care temperatura exterioară coboară la minus 10 grade Celsius, atunci costul încălzirii cu centrala pe gaz este estimat la 19 lei și 50 de bani, adică un cost cu 50% mai mare”, a explicat reporterul Digi24 Sebastian Boltea.

Cum se poate vedea gerul în factura pentru gaze

Calculul a fost realizat pentru un apartament cu două camere și o suprafață de 50 de metri pătrați. La prețul maxim de 0,31 lei/kWh, un cost zilnic de 13 lei corespunde unui consum de aproximativ 42 kWh, iar un cost de 19,50 lei înseamnă un consum de aproape 63 kWh.

Diferența este de 6,50 lei pe zi. Dacă aceste niveluri de consum s-ar menține timp de 30 de zile, costul teoretic al încălzirii ar ajunge la aproximativ 390 de lei în primul scenariu și la 585 de lei în cel de-al doilea. Diferența ar fi de 195 de lei.

Valoarea reală a facturii depinde însă de mai mulți factori, printre care izolarea locuinței, temperatura setată în interior, eficiența centralei, poziția apartamentului în bloc și numărul de ore în care funcționează sistemul de încălzire.

Plafonul de 0,31 lei/kWh îi protejează temporar pe consumatorii casnici de fluctuațiile pieței angro. Acesta nu împiedică însă creșterea valorii facturii atunci când temperaturile scad, iar centrala consumă o cantitate mai mare de gaze pentru a menține aceeași temperatură în locuință.

Depozitele europene au coborât sub pragul de 70%

Depozitele europene de gaze sunt umplute la un nivel mai redus decât în anii anteriori, iar stocurile au început să scadă încă din primele săptămâni ale sezonului de încălzire.

Dacă temperaturile vor coborî puternic pentru o perioadă îndelungată, consumul va crește, iar statele europene ar putea fi nevoite să cumpere cantități suplimentare de gaze la prețurile disponibile pe piață.

„În prezent, Europa are depozitele de gaze pline la un nivel de sub 70%. România stă însă ceva mai bine, la aproximativ 83%, însă tot un nivel scăzut dacă ne uităm inclusiv la media anilor trecuți. Asta înseamnă că, dacă temperaturile vor fi destul de scăzute, atunci statele membre ale Uniunii Europene vor fi nevoite să cumpere gaze naturale la un preț destul de ridicat”, a explicat Sebastian Boltea.

Potrivit datelor prezentate de reporterul Digi24, prețul unui megawatt-oră de gaze era estimat anul trecut la aproximativ 29 de euro, în timp ce în acest an a ajuns la aproximativ 88 de euro, un nivel de aproape trei ori mai mare.

„Și ne uităm: anul trecut, spre exemplu, un megawatt-oră era estimat la aproximativ 29 de euro, anul acesta, 88 de euro, adică un preț aproape de trei ori mai mare”, a spus reporterul Digi24.

Prețurile ridicate de pe piața gazelor naturale lichefiate reprezintă un factor suplimentar de risc. Europa concurează cu statele asiatice pentru aceleași livrări de GNL, iar o creștere simultană a cererii în cele două regiuni ar putea pune presiune asupra prețurilor.

Un alt factor urmărit de piață este eliminarea importurilor de GNL rusesc în Uniunea Europeană, prevăzută de la 1 ianuarie 2027. Rusia a rămas unul dintre principalii furnizori de gaze naturale lichefiate pentru Uniunea Europeană, după Statele Unite.

Comisia Europeană nu vede un risc imediat de aprovizionare

Nivelul mai redus al depozitelor nu înseamnă automat că Europa va rămâne fără gaze. Comisia Europeană a transmis că sistemul energetic european este pregătit pentru iarnă și poate importa cantități mai mari de GNL dacă apar probleme pe piață sau întreruperi ale livrărilor.

Până în prezent, la nivel european nu au fost semnalate riscuri imediate privind siguranța aprovizionării în această iarnă. Infrastructura europeană poate gestiona importuri mai mari de gaze naturale lichefiate pentru a compensa nivelul mai redus al stocurilor.

O iarnă cu temperaturi extrem de scăzute ar putea însă accelera golirea depozitelor și ar obliga Europa să cumpere gaze suplimentare la prețuri mai ridicate.

Pentru consumatorii casnici din România, protejați de plafonul de 0,31 lei/kWh, efectul imediat al gerului s-ar vedea în principal prin creșterea consumului și, implicit, a valorii facturii.

Editor : A.D.