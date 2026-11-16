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Exclusiv Cum vor fi sprijinite familiile vulnerabile pentru a face față facturilor. Chisăliță: „Sunt mai multe elemente luate în calcul”

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Dumitru Chisăliță.
Dumitru Chisăliță. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a spus la Digi24 că actuala schemă de sprijin pentru familiile defavorizate ar putea fi prelungită și după 1 ianuarie 2027, pentru a ajuta consumatorii vulnerabili să facă față facturilor la energie. Una dintre variantele discutate este ajutorul de 50 de lei pe lună pentru românii cu venituri mici.

„Este o problemă care se găsește, într-adevăr, la Ministerul Muncii, noi asigurăm suportul tehnic din perspectiva modului în care un astfel de ajutor poate, într-adevăr, să diminueze, să spunem, impactul care se găsește la nivelul familiilor sărace”, a spus Chisăliță.

„Considerăm că există această posibilitate de a prelungi schema care există în momentul de față și după 1 ianuarie 2027. Sunt și aici mai multe elemente care sunt luate în calcul, nivelul de 50 de lei pe lună pentru familiile care se găsesc într-un prag al venitului pe cap de familie este elementul care este pe masă în momentul de față”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, ministrul anunța că discută „o serie de propuneri”.

„Este foarte important, din punctul meu de vedere, să identificăm consumatorii vulnerabili. Istoria celorlalţi ani arată că nu, din păcate, întotdeauna banii necesari au ajuns la persoanele care erau, într-adevăr, vulnerabile şi atunci preocuparea principală este, într-adevăr, să ajutăm acei consumatori care sunt într-o situaţie economică dificilă", a spus el.

În prezent, consumatorii vulnerabili primesc tichete pentru energie în valoare de 50 lei/lună, pentru plata facturii la electricitate. Beneficiari sunt persoane singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei și familii cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei.

Editor : M.B.

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