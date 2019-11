Magistrații Curții de Apel București au decis luni, definitiv, falimentul RADET, fiind menținută, astfel, decizia din primă instanță a Tribunalului București.

Curtea de Apel București a respins apelurile din dosar și a menținut decizia din primă instanță a Tribunalului București: RADET intră în faliment.

La scurt timp înainte de a fi pronunțată soluția, primarul Gabriela Firea a precizat că, indiferent dacă instanța decide sau nu falimentul RADET, bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură, deoarece Primăria a luat măsuri pentru a putea furniza agent termic.

Lichidarea RADET nu înseamnă dispariția sistemului de termoficare, a spus Firea.

“Indiferent de sentința de astăzi (luni, n.r.), bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură. Am luat măsuri din timp pentru a putea garanta continuitatea agentului termic în Capitală. Fac precizarea că o eventuală lichidare a RADET nu înseamnă dispariția sistemului de termoficare, pentru că activitatea Regiei va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica. Reamintesc bucureștenilor că am preluat RADET, în 2016, în insolvență de facto, și că am solicitat în repetate rânduri acordul consilierilor generali pentru o soluție de reorganizare a activității acestei regii, însă abia în luna februarie, în acest an, a fost acceptată soluția înființării Companiei Municipale Termoenergetica”, a declarat primarul general Gabriela Firea, printr-un comunicat de presă.

Sursa: Mediafax