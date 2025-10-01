Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, miercuri, la Jurnalul de Seară de la Digi24, de ce lipsesc de pe piață ofertele de energie electrică pentru consumatorii casnici, cu tarif diferențiat în funcție de ora de consum: mai mic când este cerere scăzută și mai mare la orele de vârf. Oficialul spune că deși în România sunt instalate trei milioane de contoare inteligente, care pot transmite automat consumul, nu există încă o platformă digitală necesară centralizării datelor de la toți distribuitorii. El a dat apoi exemplul sistemului utilizat în Marea Britanie, unde prețul energiei de-a lungul zilei este semnalizat de un dispozitiv ca un semafor, montat încasa fiecărui consumator.

Ministrul Energiei a fost întrebat de ce nu există pe piață oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici cu tarife diferențiate în funcție de oră, astfel încât românii să poată alege să consume mai mult, de exemplu să folosească mașinile de spălat rufe, în intervalele orare în care consumul general este redus, iar tariful unui kwh este mai mic.

Bogdan Ivan a precizat că există deja un furnizor pe piață cu o astfel de ofertă și că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a creat deja cadrul necesar pentru ca astfel de oferte să poată fi puse pe piață.

„Am cerut ANRE și au făcut deja, au creat cadru prin care se poate face și deja un operator care a venit cu o ofertă de tarif diferențiat, în funcție de oră care trebuie reglementat foarte clar, ca atunci pe intervalul 6-10 după-amiază (18 - 22, perioada de consum de vârf, n.r) să nu depășească un anumit plafon, dar în timpul zilei energia, când este aproape gratuită, să plătească 60-70-80 de bani pe kwh consumat”, a declarat ministrul.

Exemplul semaforului britanic

Ivan a mai explicat că, deși în România sunt instalate circa trei milioane de contoare inteligente, care pot transmite automat, de la distanță, consumul în funcție de oră, nu o fac pentru că nu sunt integrate într-o platformă digitală care să centralizeze toate datele, la fiecare 15 minute.

„Aici o altă aberație: au fost instalate trei milioane de contoare inteligente, dar fără să faci platforma informatică în care în care ele să partajeze date odată la 15 minute. Iar mecanismul ăsta nu este un inventat de Ivan. M-am uitat și eu ce fac alte state civilizate. De exemplu, Marea Britanie are un sistem similar, foarte simplu cu aceste contoare inteligente, în care în fiecare casă, pentru oricine, e simplu, are un dispozitiv alb care, în clipa în care ai energia foarte ieftină, se face de culoare verde. În clipa în care este un preț mediu al energiei, nu știu, între 50 și 70 de bani, este galbenă și 0,70 RON este galbenă. În clipa în care este energia peste un leu, 1,3, 1,4 lei, este roșu.

Și noi astăzi, dacă facem o statistică, avem aproape 5 milioane de pensionari în România. În mod normal, în timpul zilei sunt acasă și atunci pot să opteze să pornească cuptorul, mașina de spălat, aspiratorul de la 10:00 până la patru-cinci după-amiază. Nu o s-o facă de la 17:00 până la 22:00 (când este vârf de consum și energia este mai scumpă, nr.), lucru care ar duce o creștere a consumului în timpul zilei (când energia este mai ieftină, n.r.), care ar fi un lucru extraordinar de benefic pentru sistemul energetic și care ar fi foarte ieftin pentru oameni”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Structura pieței de energie

Montarea și colectarea datelor de la contoarele inteligente intră în sarcina distribuitorilor de energie electrică, nu a furnizorilor. Piața de furnizare este una liberă, unde consumatorii pot alege ce furnizor de energie doresc. Furnizorii, care cumpără energie de la producători, folosesc rețelele deținute de distribuitori pentru a livra energia consumatorilor. Distribuitorii sunt cei care dețin rețelele de transport al energiei, stații de transformare și aparatele de măsurare a consumului (contoarele) și nu pot fi schimbați de către consumatori, deținând un monopol asupra acestei activități, fiecare în anumite zone geografice, conform reglementărilor în vigoare.

