Proprietarii care s-au debranșat de la sistemul centralizat de încălzire continuă, în anumite situații, să plătească o parte din consumul comun de energie termică al blocului. Regula, prevăzută de Ordinul ANRE nr. 7/2024, a stârnit nemulțumirea unor proprietari care susțin că sunt obligați să achite costuri pentru un serviciu de care nu mai beneficiază, inclusiv în situațiile în care afirmă că nu mai au coloane de distribuție în apartament. Digi24.ro a solicitat explicații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Ministerului Energiei pentru a clarifica cui i se aplică regulamentul, de ce există această obligație și dacă sunt avute în vedere modificări.

Un prim aspect clarificat de ANRE este că Ordinul nr. 7/2024 nu se aplică tuturor blocurilor racordate la sistemul centralizat de încălzire. Potrivit autorității, regulamentul se aplică exclusiv condominiilor în care costurile cu energia termică sunt repartizate prin intermediul repartitoarelor administrate de prestatori autorizați. În aceste cazuri, metodologia stabilește modul în care sunt împărțite atât consumul individual, cât și consumul comun de energie termică între proprietari.

Acesta este și motivul pentru care obligația de plată privind consumul comun îi poate viza inclusiv pe proprietarii care și-au debranșat apartamentele de la sistemul centralizat.

De ce spune ANRE că trebuie să plătească și proprietarii debranșați

ANRE susține că Ordinul nr. 7/2024 nu introduce o obligație nouă, ci pune în aplicare prevederi care existau deja în legislația primară.

Autoritatea a invocat Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, care prevede că proprietarii apartamentelor neconectate la sistemul centralizat plătesc o cotă-parte din cheltuielile cu energia termică înregistrată la branșamentul blocului. Totodată, Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari stabilește că niciun proprietar nu poate fi exceptat de la plata cheltuielilor comune doar pentru că renunță la folosirea unei părți din proprietatea comună.

În opinia ANRE, debranșarea unui apartament nu schimbă statutul proprietarului de coproprietar asupra instalațiilor comune ale blocului.

Explicația tehnică oferită de ANRE este că un condominiu funcționează ca un ansamblu unitar, iar instalațiile de încălzire nu pot fi analizate separat pentru fiecare apartament. Chiar dacă un proprietar și-a demontat caloriferele sau nu mai consumă agent termic pentru încălzirea locuinței, autoritatea arată că instalațiile comune continuă să deservească întregul imobil, iar energia termică introdusă în bloc contribuie la menținerea echilibrului termic al clădirii.

Din acest motiv, regulamentul pornește de la principiul că beneficiul nu este limitat la apartamentele încă racordate, ci privește funcționarea întregului condominiu.

Ce se întâmplă dacă proprietarul spune că nu mai are coloane în apartament

Aceasta este una dintre situațiile care au generat cele mai multe nemulțumiri. În răspunsul transmis Digi24.ro, ANRE face însă diferența între blocurile cu distribuție verticală și cele cu distribuție orizontală.

În cazul blocurilor cu distribuție verticală, cele vizate de Ordinul nr. 7/2024, autoritatea susține că instalațiile comune fac parte din proprietatea comună a tuturor proprietarilor și nu pot fi eliminate în mod legal prin decizia unui singur locatar.

Prin urmare, ANRE a explicat că într-un astfel de condominiu un apartament nu poate avea, în mod legal, coloanele eliminate, iar obligația de a contribui la cheltuielile comune rămâne în vigoare. În schimb, regulamentul nu se aplică blocurilor cu distribuție orizontală și contorizare individuală, unde fiecare apartament are propriul contor de energie termică.

Cum se stabilește suma pe care o plătește fiecare proprietar

ANRE a precizat că procentul aferent consumului comun nu este unul fix și nici identic pentru toate blocurile. Acesta este calculat lunar de prestatorul autorizat în funcție de trei criterii: zona climatică în care se află imobilul, luna din sezonul rece și gradul de debranșare existent în bloc.

Ulterior, valoarea rezultată este repartizată fiecărui apartament proporțional cu cota indiviză deținută în condominiu. Potrivit autorității, metodologia urmărește să stabilească o repartizare obiectivă a costurilor și nu presupune plata unei sume stabilite arbitrar.

Autoritatea susține că metodologia nu a fost construită doar pe baza prevederilor legale, ci și în urma unei analize tehnice realizate la nivel național.

Potrivit datelor primite de redacția Digi24.ro, au fost analizate aproximativ 14.000 de branșamente, reprezentând în jur de 460.000 de apartamente în care funcționau sisteme de repartizare a costurilor. În plus, au fost luate în calcul petițiile primite de la cetățeni, observațiile formulate în cele patru etape de consultare publică și practicile utilizate în alte state membre ale Uniunii Europene.

Autoritatea susține că această analiză a arătat că un condominiu nu poate fi „divizat energetic”, iar repartizarea costurilor trebuie să țină cont de funcționarea întregului sistem de încălzire al clădirii.

Câte reclamații au fost înregistrate

ANRE susține că numărul reclamațiilor este redus raportat la numărul locuințelor în care regulamentul se aplică. Potrivit datelor transmise Digi24.ro, în anul 2024 au existat 162 de petiții privind repartizarea consumurilor de energie termică, raportate la peste 15.000 de branșamente și aproape 489.000 de apartamente și spații cu altă destinație.

De asemenea, în perioada 1 august 2024 - 31 mai 2025, prestatorii autorizați au înregistrat 909 petiții. Dintre acestea, 113 au fost formulate de proprietari ai apartamentelor debranșate, iar 101 de proprietari ai apartamentelor conectate la sistemul centralizat. Restul au vizat repartizarea consumului individual sau aspecte administrative, precum citirea repartitoarelor și înlocuirea aparatelor.

În prezent, nici ANRE, nici Ministerul Energiei nu anunță modificări ale Ordinului nr. 7/2024.

Ministerul Energiei a transmis redacției Digi24.ro că, în cursul anului 2026, a primit o singură petiție privind repartizarea costurilor pentru apartamentele debranșate și a subliniat că nu are competența de a modifica, suspenda sau interpreta actele normative emise de ANRE.

La rândul său, ANRE a transmis că monitorizează aplicarea regulamentului la nivel național și analizează sesizările primite. Instituția a precizat însă că eventuale clarificări sau modificări pot fi făcute doar în limitele competențelor conferite de legislația primară și doar dacă aplicarea practică va demonstra că acestea sunt necesare pentru asigurarea unei repartizări corecte și predictibile a costurilor.