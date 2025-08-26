Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a explicat, marți, la Digi24, motivele creșterii facturilor la energie, după cazurile în care costurile s-au dublat sau chiar triplat pe luna iulie. Au fost trei factori care s-au suprapus, anunță reprezentantul asociației: încetarea subvenționării prețului energiei electrice de la 1 iulie 2025, al doilea factor - canicula care a crescut consumul prin utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat și al treilea - majorarea cotei TVA de la 19% la 21%, aplicată și pe consumul din iulie.

„Creșterea facturii de energie are trei mari factori care au contribuit. În primul rând, este eliminarea subvenției de către stat. Timp de aproape 4 ani, energia electrică pentru consumatorul casnic a fost subvenționată de stat. De la 1 iulie cumpără la prețul pieței.

În paralel a apărut și perioada caniculară, care a crescut foarte mult consumul. Avem nu atât o creștere a prețului pe kilowatt-oră din eliminarea subvenției, cât avem și o creștere a numărului de kilowați-oră consumați lunar, care și asta duce la la un cost mai mare cu energia lunară.

Al treilea motiv este majorarea TVA de la 19% la 21%.

Toate astea au venit în paralel și ne așteptăm la o creștere destul de masivă a facturii lunare. La cum vedem lucrurile acum, nu ne așteptăm la o altă majorare.

Pe partea de furnizare, piața este destul de competitivă și asta s-a văzut foarte clar începând cu 1 iulie, când toți furnizorii au venit cu ofertele la prețul pieței, fără acea subvenție de la stat și după 2 - 3 săptămâni deja s-au observat scăderi în ofertele furnizorilor, îmbunătățiri de ofertă. Asta înseamnă că piața a fost competitivă, înseamnă că fiecare furnizor luptă să-și țină clienții sau să ia mai mulți clienți. Deci acolo nu vedem o mare problemă. Să nu uităm că, în factura finală, marja furnizorului este nesemnificativă, avem aproape jumătate de factură doar taxe, tarife, contribuții”, a declarat Laurențiu Urluescu.

Sorin Grindeanu: „Am cerut ministrului Energiei ca cei care au făcut aceste chestiuni să plătească”

Sorin Grindeanu spune că facturile la energie au fost taxate intenționat de către companii cu TVA mărit și că acest caz ar putea ajunge la CSAT. Președintele PSD susține că ministrul Energiei Bogdan Ivan trebuie să rezolve această nedreptate și să aplice sancțiuni companiilor. Răspunsul vine în contextul în care ministrul Finanțelor a declarat că facturile la energie au fost tăiate în conformitate cu codul fiscal în vigoare.

„Pe energie mă aștept săptămâna aceasta să avem o discuție aplicată și după ce depășim discuția din Coaliție, Bogdan Ivan, actualul ministru, să iasă să explice măsurile pe care le vede pentru a corecta anumite excese.

Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturile la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut ministrului Energiei, cei care au făcut aceste chestiuni să plătească, să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, pentru că nu românii sunt vinovați de aceste lucruri.

Eu cred că la un moment dat va trebui să existe și o discuție în CSAT”, a precizat liderul interimar PSD.

Reprezentantul AFEER susține că furnizorii colectează TVA-ul impus de Guvern pentru a-l da înapoi la stat.

„Situația este destul de delicată. Lumea suferă de creșterea costului cu energie electrică la nivel lunar și noi ne chinuim să găsim pe «bau bau» că a aplicat TVA nu știu cum. Aplicarea TVA-ului de către furnizori în facturi este foarte clar reglementat în Codul Fiscal, care a fost modificat de de guvern. Noi ca furnizori colectăm acest TVA doar ca să-l dăm la stat. Deci să spui că un furnizor în mod invenționat a crescut TVA-ul ca să facă profit este complet...”, mai precizează Urluescu.

