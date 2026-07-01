DEER: Peste 27.000 de consumatori din rețeaua de energie, nealimentaţi din cauza furtunilor. Sunt afectate 65 de localităţi

Distribuţie Energie Electrică România (DEER) anunţă, miercuri, că se continuă intervenţiile pentru remedierea avariilor produse în reţeaua de distribuţie a energiei electrice, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore, caracterizate prin furtuni puternice, vijelii şi precipitaţîi abundente.

„La data de 1 iulie 2026, ora 10:00, în aria de operare a DEER sunt afectate 65 de localităţi, 531 de posturi de transformare/alimentare, iar 27.283 utilizatori sunt şi la această oră nealimentaţi cu energie electrică, de la un maxim de circa 39.000 de utilizatori afectaţi, la ora 06.00”, a transmis compania.

Potrivit acesteia, echipele operative ale companiei sunt mobilizate în toate zonele afectate şi intervin pentru identificarea, izolarea şi remedierea defecţiunilor, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie reluată în cel mai scurt timp posibil, imediat ce condiţiile meteorologice permit desfăşurarea intervenţiilor în deplină siguranţă.

„În paralel, compania a dispus măsuri de suplimentare a personalului din cadrul serviciului Call Center, toate liniile telefonice disponibile fiind operaţionale pentru preluarea solicitărilor utilizatorilor. Cu toate acestea, din cauza numărului foarte mare de avarii şi a volumului excepţional de solicitări generate de fenomenele meteorologice, în ultimele ore au fost înregistrate peste 40.000 de apeluri, ceea ce a determinat suprasolicitarea serviciului şi creşterea timpilor de aşteptare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi îi asigurăm pe utilizatori că toate sesizările sunt tratate cu maximă prioritate”, au mai transmis reprezentanţii Distribuţie Energie Electrică România

Pentru eficientizarea comunicării şi evitarea timpilor mari de aşteptare în Call Center, utilizatorii sunt rugaţi să utilizeze şi canalele alternative puse la dispoziţie de companie.

Sesizările transmise prin intermediul formularului online pentru deranjamente, al aplicaţiei ChatVolt sau pe adresele de e-mail ale sucursalelor sunt monitorizate permanent şi direcţionate operativ către echipele de intervenţie şi managementul sucursalelor. De asemenea, mesajele primite prin intermediul canalelor oficiale de social media sunt urmărite şi transmise în timp real structurilor responsabile din teren.

Distribuţie Energie Electrică România monitorizează permanent evoluţia situaţiei din teren şi va comunica în timp util informaţîi actualizate privind intervenţiile şi stadiul realimentării utilizatorilor afectaţi.

Potrivit IGSU, furtuna a produs efecte în 60 de localităţi din 20 de judeţe, Capitala fiind cea mai afectată. Până miercuri la ora 08.30, ISU Bucureşti-Ilfov a primit peste 3.200 de apeluri, 550 fiind încă în aşteptare.

Editor : A.C.