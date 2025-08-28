Live TV

Depozitele de gaze din România au atins un grad de umplere de 81%, peste media europeană. Anunțul făcut de ministrul Energiei

Data publicării:
conducte de gaze
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Depozitele de gaze din România au atins un grad de umplere de 81,07%, peste media europeană, acest rezultat oferind premise solide pentru a atinge obiectivul de 90% grad de umplere până în luna noiembrie, a anunţat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

„Omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna car. Am lucrat în ultimele săptămâni pentru ca depozitele de gaze să fie pregătite pentru iarnă. La 25 august, depozitele de gaze din România au atins un grad de umplere de 81,07%, adică 27,45 TWh sau aproximativ 2,6 miliarde metri cubi de gaze. Am depăşit media europeană de 76,2% în domeniu, iar acest rezultat ne oferă premise solide pentru a atinge obiectivul de 90% grad de umplere până în luna noiembrie. Prin acţiuni preventive şi coordonate, am redus riscurile şi contribuim la stabilitatea pieţei," a transmis Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, România demonstrează că îşi foloseşte resursele eficient şi că poate oferi cetăţenilor siguranţă energetică în sezonul rece.

