Dezacorduri între ministrul Energiei și producători pe prețul gazelor

Gazele naturale nu vor fi mai scumpe la iarnă, dă asigurări ministrul Energiei, în dezacord cu producătorii de gaze care afirmă contrariul.

Foto: Gulliver/GettyImages

Gazele naturale nu vor fi mai scumpe la iarnă, a dat joi asigurări ministrul Energiei, Anton Antor, in condițiile în care specialiştii avertizează că majorarea preţului petrolului va duce şi la creşterea facturilor la gaze, potrivit Agerpres.ro.



Ministrul a participat la conferinţa "Eficienţa energetică, prioritate în combaterea sărăciei energetice şi asigurarea energiei pentru toţi", în cadrul preşedinţiei române a Cartei Energiei.



La plecare, Anton a fost întrebat de jurnalişti care este strategia României de a proteja consumatorii vulnerabili de creşterea preţului gazelor, aşteptată pentru următoarele luni. "Nu-i adevărat", a răspuns ministrul, refuzând să-şi argumenteze opinia.



Aceasta deşi preţul gazelor este direct dependent de cel al ţiţeiului, iar cotaţiile barilului au ajuns în această perioadă la maximul ultimilor patru ani. Fluctuaţiile barilului se reflectă şi în preţul gazelor, cu un decalaj de 6-9 luni, astfel că întreaga piaţă de energie se pregăteşte şi pentru majorarea preţului gazelor iarna viitoare.



"Tot ce s-a discutat aici a fost despre protecţia consumatorilor vulnerabili, la dezvoltarea energiei. Noi ca stat îi protejăm prin nişte hotărâri pe care le avem deja în legislaţie şi care le oferă un cuantum minim de energie şi suport pentru încălzire", a mai spus Anton.



Mai mult, ministrul i-a contrazis pe jurnaliştii care i-au amintit că în România nu există încă noţiunea de "consumator vulnerabil" de energie şi gaze, astfel că aceştia nu sunt protejaţi. "Avem şi lege, şi strategie", a răspuns ministrul.



Însă nici Strategia energetică a României 2017-2035 nu este încă finalizată. Ea se află de mai mulţi ani în stadiul de elaborare, iar ministrul a promis în trecut că acest document va fi gata până la finele anului.



La finele lunii mai, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON România, declara că preţul gazelor pe piaţa românească, atât cele de producţie internă, cât şi cele de import, va creşte semnificativ iarna următoare, ca urmare a majorării cotaţiilor petroliere.



"În România, preţul gazelor de import este legat de cotaţiile ţiţeiului, care au crescut foarte mult în ultima perioadă, astfel că ne aşteptăm ca preţul pentru iarnă să crească semnificativ, asta este clar. Importul de gaze va avea un impact şi în preţul final", a spus oficialul companiei de gaze.



În plus, întrucât nu există o competiţie adevărată pe piaţă, fiind doar doi producători interni, preţul gazelor autohtone va tinde să crească şi el spre cel de import.



"Există un risc mare ca preţul de producţie internă plus tariful de înmagazinare să ajungă la nivelul preţului de import", a susţinut Hajdinjak.



El a arătat că, deja, iarna trecută preţul gazelor de import a fost cu 20% mai mare decât în iarna anterioară, ca urmare a creşterii cotaţiilor petroliere.