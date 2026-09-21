Diana Buzoianu, despre programul pentru stocarea energiei în baterii: „Cred că asta va ajuta la scăderea prețului”

Programul dedicat stocării energiei fotovoltaice în baterii, care va fi lansat în 2026, va contribui la scăderea prețului energiei, a declarat luni ministra Mediului, Diana Buzoianu, la o conferință de specialitate. Aceasta a explicat că bateriile vor permite folosirea seara a electricității produse în timpul zilei și ar putea reduce importurile din orele de vârf, când energia este mai scumpă.

„Anul trecut, când am lansat ideea că, de fapt, noi avem acest potențial uriaș cu prosumatorii, care nu aveau încă baterii de stocare, și că va fi un program nu de panouri fotovoltaice, ci că vom prinde din urmă și partea de stocare cu baterii, îmi amintesc reacția care a existat public: scrisori deschise lansate, că vom închide un program îndrăgit și iubit în toată România”, a afirmat ministra Mediului, la conferința „Energia în priză”, organizată de Ziarul Bursa.

Potrivit acesteia, seceta și problemele de la centrala nucleară de la Cernavodă au readus în atenție importanța stocării. Energia produsă de panourile fotovoltaice în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și utilizată seara, reducând necesarul de importuri în perioadele în care prețurile sunt ridicate.

„Apoi a venit criza legată de secetă și de Cernavodă și, brusc, discuția despre stocare, despre faptul că am fi putut să ajutăm la scăderea prețului pe energie pentru simplul motiv că am avea stocare de energie și că nu mai importăm la vârf de preț, seara, ci reușim să folosim energia pe care noi deja o avem, doar că nu o stocăm, a devenit mult mai acceptată”, a mai spus ministra.

Programul are un buget de 400 de milioane de lei

Diana Buzoianu a declarat că schema care va fi lansată anul acesta ar trebui continuată timp de cel puțin trei sau patru ani, astfel încât numărul bateriilor să recupereze treptat decalajul față de sistemele fotovoltaice deja instalate. Dacă procedurile vor fi derulate conform calendarului, echipamentele finanțate prin noul program ar putea fi instalate în 2027.

„Proiectul pe care noi îl lansăm anul acesta, de stocare, de baterii, aș vrea să fie o politică publică pentru următorii cel puțin trei-patru ani, să reușim să prindem din urmă panourile fotovoltaice care au fost puse în piață. Cred că asta va ajuta la scăderea prețului, pe termen relativ mediu. Ce vom lansa anul acesta va putea să fie instalat anul viitor. Dacă toată lumea își face treaba corect, cred că într-un an am putea să avem bateriile la sistemele fotovoltaice deja instalate. Am mai făcut și o schimbare de la «primul venit, primul servit» la un sistem de evaluare a dosarelor, ceea ce presupune că, pe un buget de 400 de milioane de lei pe care îl avem în momentul de față pentru acest program, vom avea mult mai multe baterii instalate, din simplul motiv că inclusiv cofinanțarea va fi unul dintre criteriile principale”, a declarat ministra.

Aceasta a susținut că această abordare ar trebui menținută și în anii următori, pentru ca resursele disponibile să permită instalarea unui număr cât mai mare de baterii.

„Prin resursele limitate pe care le avea Ministerul Mediului, am reușit să impulsionăm piața să fie cât mai multe baterii instalate cu aceiași bani. Asta cred că ar trebui să fie, de fapt, viziunea și pe anii următori. Din perspectiva Ministerului Mediului, pe zona aceasta de prețuri, cred că acesta este un program care va putea să ajute”, a concluzionat Buzoianu.

Editor : A.D.