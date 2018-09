Disputa Nord Stream 2. Rusia, termeni duri față de SUA. Ar fi „huliganism”

Aceasta ca urmare a faptului că firmele implicate în construcția gazoductului ar putea deveni ținta sancțiunilor SUA, după cum se întâmplă cu cele care fac afaceri în Iran.

Gazoductul care va lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltică ar putea fi finanțat și realizat doar de către Rusia, dacă SUA vor decide să aplice sancţiuni acestui proiect căruia i se împotriveşte preşedintele american Donald Trump, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia EFE.



'Rusia are capacitatea să o facă, dar sperăm că nu vom asista la un asemenea huliganism' din partea SUA, a spus Peskov într-o declaraţie dată grupului de presă rus RBK, făcând referire la eventuala impunere a unor sancţiuni americane împotriva companiilor participante la proiectul Nord Stream 2, potrivit Agerpres.ro



Dmitri Peskov a dat acest răspuns după ce a fost întrebat dacă preşedintele Vladimir Putin chiar i-a promis cancelarului german Angela Merkel, la reuniunea desfăşurată în august la Meseberg, că Rusia va finanţa gazoductul Nord Stream 2 dacă SUA vor impune sancţiuni împotriva companiilor participante la proiect, aşa cum a relatat duminică publicaţia germană Suddeutsche Zeitung.



Ameninţarea cu privire la posibile astfel de sancţiuni a fost formulată şi de secretarul american al energiei Rick Perry, în timpul recentei sale vizite la Moscova.



Însă nu doar SUA se opun construirii acestui gazoduct, ci şi mai multe ţări din estul Europei, în special Polonia, în timp ce proiectul este sprijinit de Germania. Un argument invocat de adversarii acestui proiect este că el va creşte dependenţa energetică a Europei faţă de Rusia.



Noul gazoduct va avea o capacitate de transport de 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an. Printre companiile participante la proiect se numără concernul rus Gazprom, compania franceză Engie, societăţile germane Uniper şi Wintershall, compania austriacă OMV şi cea britanico-olandeză Shell.

