Dumitru Pîrvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, a criticat miercuri, în direct la Digi24, politica de reducere accelerată a capacităților pe cărbune. Oficialul susține că România riscă să se confrunte cu probleme tot mai mari în asigurarea energiei și a subliniat că menținerea unor grupuri pe cărbune în funcțiune este necesară pentru siguranța Sistemului Energetic Național până la dezvoltarea unor noi capacități de producție. „Până nu vom face reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, nu vom avea energie stabilă”, a adăugat Pîrvulescu.

Dumitru Pîrvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, susține că România ar trebui să mențină în funcțiune o parte dintre grupurile energetice pe cărbune pentru a asigura stabilitatea Sistemului Energetic Național. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind măsurile necesare pentru gestionarea crizei energetice și al propunerilor de redeschidere sau menținere în funcțiune a unor centrale pe cărbune.

„În primul rând, este o manipulare. Nu se vorbește despre redeschidere, ci despre rămânerea în funcționare pentru asigurarea adecvanței Sistemului Energetic Național, a acestor patru blocuri de la Oltenia și, eventual, în situație de criză, a blocului care s-a închis pe repede înainte, în luna martie”, a declarat Dumitru Pîrvulescu.

Președintele Federației Naționale Mine Energie invocă un studiu realizat pentru Transelectrica și susține că documentul ar fi indicat necesitatea menținerii unor capacități pe cărbune până la revenirea din reparația capitală a Unității 1 de la Cernavodă.

„Vă aduc aminte că Transelectrica a făcut un studiu, realizat de o firmă agreată de Comisia Europeană, în care se spunea clar că, până când va ieși din reparație capitală grupul 1 de la Cernavodă, trebuie să rămânem cu trei blocuri active și două în rezervă, pe cărbune”, a afirmat Pîrvulescu.

El a criticat, de asemenea, accentul pus pe dezvoltarea capacităților de stocare în baterii, în condițiile în care, în opinia sa, România are în continuare nevoie de surse de producție care să poată furniza energie constant. Pîrvulescu a dat ca exemplu situația altor state europene și s-a întrebat de ce țări precum Spania sau Portugalia nu s-ar baza în aceeași măsură pe această soluție.

„Dacă stocarea în baterii este atât de importantă, de ce nu o fac țările care au o expunere dublă, triplă față de noi la soare? Nu o fac spaniolii, nu o fac portughezii. Asta este întrebarea”, a spus el. „Noi am luat niște bani din PNRR și, prin politica energetică care s-a făcut în ultimii ani, cred că pierdem anual două miliarde de euro. Numai că nu îi plătește statul român, ci populația și firmele din România”, a adăugat Pîrvulescu.

Exemplul Bulgariei

El a afirmat că România a ajuns să importe energie la prețuri ridicate, în timp ce exportă energie regenerabilă.

„Anul trecut, am importat 18 terawați-oră la preț colosal și am exportat energie regenerabilă, undeva spre 15 terawați-oră. Faceți diferența între acestea - sunt peste două miliarde de euro”, a declarat președintele Federației Naționale Mine Energie.

„Nu este normal să iau de la populație și de la firmele din România 900 de milioane de euro și după aceea să spun că energia este ieftină. Nu este ieftină”, a afirmat el.

Pîrvulescu susține că România ar trebui să analizeze de ce statul vecin nu și-a închis în aceeași măsură capacitățile pe cărbune:

De ce Bulgaria, în continuare, cu toate că are stocare de energie și are energie fotovoltaică mai mult decât România, are 4.600 de megawați pe cărbune în activitate și nu a închis aceste grupuri (n.r. pe cărbune)? Noi mai avem 1.600 și dorește Guvernul Bolojan să mai închidă 700! Suntem întregi la minte?

Potrivit lui Pîrvulescu, problema fundamentală este lipsa unor capacități care să poată furniza energie constant, indiferent de condițiile meteorologice.

Sistemul energetic fără energie în bandă nu poate să meargă. Deci, noi, până nu vom face reactoarele 3 și 4, nu vom avea energie stabilă în România. Din păcate, nu se dorește. Nu s-a dorit ca până acum să se facă aceste reactoare în România

„Rezolvarea crizei este Dumnezeu și efortul nostru de a ține niște blocuri în funcție”

Întrebat care ar fi soluția pe care o propune pentru actuala criză energetică, Pîrvulescu a afirmat că, pe termen scurt, România trebuie să mențină în funcțiune capacități de producție pe cărbune.

Rezolvarea crizei ține de Dumnezeu și de efortul pe care îl fac colegii mei, cu disperare, de a ține niște blocuri în funcțiune în momentul în care domnul Bolojan a dat 2.000 de salariați afară în martie. Asta este soluția, Pentru că altă soluție nu mai avem. Să dea Dumnezeu să nu fim într-o situație critică, pentru că aici a fost adus Sistemul Energetic Național și asta o știe toată lumea!

El a criticat și faptul că reducerea capacităților pe cărbune nu ar fi fost urmată de dezvoltarea suficient de rapidă a unor alternative.

„Nu se poate ca, reducând accelerat cărbunele, prețul să crească de patru ori la energie. Asta nu o vede nimeni, pentru că ni s-a spus: «Vai de mine, ce bine o vom duce». Uite ce bine o ducem”, a declarat el.

Critici la adresa noilor investiții

Pîrvulescu a susținut că noile capacități energetice trebuie analizate inclusiv din perspectiva costurilor și a capacității lor de a furniza energie competitivă. El a făcut referire și la proiectele de investiții în noi capacități și a afirmat că unele dintre acestea ar avea costuri foarte ridicate.

„Mintia, la cum pornește, are un cost extraordinar de mare. N-are loc în piață”, a afirmat Pîrvulescu.

El a afirmat că au existat disponibilizări importante și investiții de mediu care au crescut costurile de operare ale centralelor pe cărbune.

„Ne uităm pe costuri... Ne uităm pe costurile care s-au mărit la cărbune, pentru că au fost niște ONG-uri care ne-au blocat activitatea. Au fost guvernele României care ne-au redus din ce în ce mai mult, ca să intrăm sub pragul de rentabilitate”, a declarat Pîrvulescu. „Au fost guverne în România care ne-au făcut să facem investiții de mediu de două miliarde. Și după aceea au zis: «Închideți-le». Păi, noi suntem stat întreg sau ce suntem?”, a adăugat Dumitru Pîrvulescu.

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Editor : C.A.