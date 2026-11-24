Rezervele de gaze naturale înmagazinate de România sunt cu aproximativ 10% mai mici decât în 2025, însă țara se află în primele cinci state europene în funcție de gradul de umplere a depozitelor, a declarat marți ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Acesta nu anticipează probleme de aprovizionare pe parcursul iernii, dar spune că perioadele cu temperaturi foarte scăzute ar putea impune importuri pe termen scurt.

Prognozele prezentate autorităților indică o iarnă cu două grade mai caldă decât cele din ultimii ani. Ministrul susține însă că sistemul energetic trebuie pregătit și pentru scenariul unor episoade de ger.

„Săptămâna trecută am fost la o întâlnire, la Parlament, în care directoarea Institutului Național de Meteorologie spunea că vom avea o iarnă cu două grade mai caldă decât ultimele ierni. Până la urmă, cred că, fie că este mai rece, fie că este mai cald, noi trebuie să fim pregătiți. Elementul numărul unu este ca România să fie pregătită pentru iarna care va veni”, a declarat Chisăliță.

Diferența față de anul trecut este mai redusă în România decât la nivel european, unde rezervele ar fi cu până la 20% mai mici, potrivit datelor prezentate de ministru.

„Rezervele de gaze ale României sunt în momentul de față cu circa 10% sub nivelul anului 2025, dar, în același timp, suntem în Top 5 la nivel european din perspectiva gradului de înmagazinare a gazelor naturale. Dacă la nivel european rezervele sunt cu până la 20% mai mici decât erau în 2025, România nu se află la nivelul anului trecut, dar stă mult mai bine decât foarte multe țări din Uniunea Europeană”, a explicat acesta.

Chisăliță a comparat situația actuală cu perioada de dinainte de 2022, când România intra în iarnă cu aproximativ jumătate din cantitatea de gaze înmagazinată în prezent. În plus, consumul este acum cu 10-15% mai redus decât în urmă cu cinci sau șase ani: „România, până în 2022, avea de zeci de ani cantitatea de gaze înmagazinată undeva la jumătate față de cât are în momentul de față și a reușit să treacă fiecare iarnă. Asta înseamnă că stăm bine, gândindu-ne la ce era în urmă cu cinci-șase ani și la consumurile care erau cu 10-15% mai mari decât avem în momentul de față. Ca atare, nu văd neapărat o problemă în perioada iernii”.

Riscul apare în timpul unor scăderi bruște de temperatură, când consumul crește rapid, iar sistemul nu poate reacționa suficient de repede numai prin extragerea gazelor din depozite.

„Nu exclud să existe, așa cum a existat în fiecare iarnă, o perioadă de câteva zile cu temperaturi foarte scăzute, care să determine necesitatea de a găsi variante pentru a acoperi cererea de gaze. Ne gândim și la import, ne gândim și la alte modalități care pot fi luate în considerare. Problema României este că are vârful de consum pe o durată foarte scurtă, cu scăderi bruște de temperatură, care fac ca și consumul să crească foarte mult. Inerția sistemului, de foarte multe ori, nu permite alte abordări decât importul pe termen scurt. Este modul în care sistemul a fost proiectat în urmă cu 60-70 de ani și așa funcționează în momentul de față”, a mai spus ministrul.

Editor : A.D.