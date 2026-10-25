Dumitru Chisăliţă, ministrul Energiei: Priorităţile sunt să trecem cu bine peste sezonul rece şi să protejăm consumatorii vulnerabili

Dumitru Chisăliţă, noul ministru al Energiei, şi-a propus, pentru perioada imediat următoare, să ia măsurile necesare în domeniul energiei peste sezonul rece, să protejeze consumatorii vulnerabili şi să găsească soluţii concrete pentru combaterea sărăciei energetice.

„Priorităţile mele imediate sunt să trecem cu bine peste sezonul rece, să protejăm consumatorii vulnerabili şi să găsim soluţii concrete pentru combaterea sărăciei energetice”, a scris Chisăliţă pe pagina sa de Facebook.

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El a precizat că va pune accent pe o abordare cât mai practică în domeniul energiei, cu decizii fundamentate pe date, dialog constant cu specialiştii din sectorul energetic, organizaţiile sindicale şi reprezentanţii organizaţiilor din societatea civilă.

„În acelaşi timp, trebuie să privim şi pe termen lung. Avem nevoie de creşterea capacităţilor de producere a energiei, de accelerarea investiţiilor şi de dezvoltarea unui mix energetic echilibrat, susţinut de soluţii diversificate de stocare. Sunt obiective care necesită colaborare, continuitate şi multă muncă. Îmi doresc ca dialogul cu specialiştii şi organizaţiile care cunosc direct problemele oamenilor să se reflecte în soluţiile şi deciziile pe care le luăm”, a mai arătat ministrul Energiei.

Dumitru Chisăliţă a preluat miercuri mandatul de ministru al Energiei de la fostul prim-ministru Ilie Bolojan, care a asigurat interimatul la conducerea instituţiei.

Editor : Ș.R.