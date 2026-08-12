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Video Dunărea a scăzut la 182 de centimetri. Ce se întâmplă joi cu reactorul 2 de la Cernavodă. Radu Miruță: Nu ne jucăm cu fisiunea nucleară

Data actualizării: Data publicării:
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Barje încărcate cu bolovani, care au fost scufundate pentru redirectionarea apei Dunării. Foto: Inquam Photos/ Ovidiu Micsik
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Din articol
Dunărea, la 182 de centimetri. Oprirea Unității 2 începe joi Unitatea 2 va ajunge la putere zero în câteva ore

Dunărea a ajuns, miercuri dimineață, la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării în condiții normale a centralei. În aceste condiții, procedura de oprire controlată a Unității 2 va începe joi, la ora 7:00. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu aproape o săptămână.

Radu Miruță a explicat că, în cazul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, măsurile propuse de Apele Române și puse în aplicare cu sprijinul Ministerului Apărării au permis câștigarea câtorva zile de funcționare pentru Unitatea 2.

Potrivit ministrului, centrala urma inițial să fie oprită încă de săptămâna trecută. Apele Române au propus însă o serie de intervenții punctuale, în contextul în care proiectul de la Bala, considerat necesar pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și de alimentare cu apă, este blocat la Ministerul Transporturilor.

Printre măsurile luate s-au numărat intervenția asupra unei stânci din apropierea brațului Bala, operațiuni de dragare și scufundarea unor barje, cu scopul de a menține pentru o perioadă cât mai lungă nivelul necesar funcționării centralei.

„Oficial, Centrala de la Cernavodă anunțase săptămâna trecută că urmează să fie decuplată, prin procedura de închidere, joia sau vinerea trecută. Apele Române au propus o serie de măsuri punctuale, în lipsa realizării proiectului de la Bala, care a fost găsit blocat la Ministerul Transporturilor”, a declarat Radu Miruță.

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Ministrul a precizat că intervențiile au fost realizate pe baza unui raport de expertiză tehnică întocmit de Apele Române, care a solicitat sprijinul Ministerului Apărării pentru operațiunea de dinamitare a stâncii.

Inițial, estimarea era că aceste intervenții ar putea prelungi funcționarea Unității 2 cu aproximativ nouă zile. În cele din urmă, perioada câștigată a fost de două-trei zile, însă, cum centrala ar fi trebuit să fie oprită mai devreme, efectul cumulat al măsurilor a însemnat aproape o săptămână de funcționare în plus.

Radu Miruță susține că operațiunea a fost justificată inclusiv din punct de vedere economic, întrucât costurile intervenției ar fi fost acoperite dacă se obținea chiar și o singură zi suplimentară de funcționare a centralei.

„Cei de la Nuclearelectrica ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare a stâncii și de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

Dunărea, la 182 de centimetri. Oprirea Unității 2 începe joi

Întrebat care este nivelul Dunării la Cernavodă, Radu Miruță a precizat că miercuri dimineață acesta era de 182 de centimetri, cu trei centimetri sub cota de 185 de centimetri.

În aceste condiții, decizia de oprire a Unității 2 rămâne în vigoare.

„Azi dimineață avea 182 de centimetri, mult sub cota de 185. Asta înseamnă că se păstrează trendul deciziei de ieri și anume ca mâine dimineață, la ora 7, să înceapă procedura de oprire. Nu este una instant. Este una cu reducere a capacității. Este un proces extrem de bine cuantificat, toți pașii sunt cunoscuți”, a explicat Radu Miruță.

Ministrul a adăugat că este puțin probabil ca nivelul Dunării să crească suficient de mult într-un timp atât de scurt pentru ca procedura să fie evitată.

„E puțin probabil să se întâmple minuni până mâine, dar acest comitet tehnic al uzinei nuclearoelectrice de la Cernavodă e unul foarte serios. Nu ne jucăm cu fisiunea nucleară și cu astfel de reacții nucleare care se întâmplă la Cernavodă”, a afirmat Miruță.

Unitatea 2 va ajunge la putere zero în câteva ore

Directorul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, Romeo Urjan, a confirmat că Unitatea 2 va intra joi dimineață în procedura de oprire.

Potrivit acestuia, oprirea va fi una controlată și se va desfășura pe parcursul mai multor ore.

„În jurul prânzului vom fi la putere zero și deconectați de la Sistemul Energetic Național”, a declarat Romeo Urjan.

Nuclearelectrica a anunțat, marți, că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august.

Ministerul Energiei a precizat că centrala a inițiat deja procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ministerului au subliniat însă că aceste proceduri sunt unele uzuale și au anunțat că sunt luate măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie.

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Situația este cu atât mai importantă cu cât Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, ceea ce a redus producția internă de energie electrică cu aproximativ 10%, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza caniculei.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României. Oprirea Unității 2 înseamnă, astfel, pierderea temporară a unei capacități importante de producție, într-un moment în care temperaturile ridicate mențin presiunea pe sistemul energetic.

Editor : C.A.

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