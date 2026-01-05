Live TV

După aproape 10 ani de întârzieri, centrala pe gaze de la Iernut trebuie pusă în funcțiune până la 31 decembrie 2026

Iernut photo
Sursa foto: Romgaz
Centrala electrică pe gaze de la Iernut, o investiție de 269 de milioane de euro a Romgaz, cu o capacitate de 430 MW, trebuie finalizată și pusă în funcțiune cel târziu la 31 decembrie 2026, potrivit unui document transmis luni, 5 ianuarie, Bursei de Valori București. Proiectul, început în urmă cu aproape un deceniu, este realizat în proporție de aproximativ 98%, potrivit directorului financiar al Romgaz, Gabriela Trânbițaș, dar este întârziat de rezilieri de contracte.

Potrivit informării transmise investitorilor, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 1.164 din 30 decembrie 2025, prin care a fost modificată o hotărâre mai veche din 2013, legată de alocarea gratuită a certificatelor de emisii pentru producătorii de energie electrică.

Prin acest act normativ au fost prelungite mai multe termene importante din Planul Național de Investiții.

Astfel, investițiile finanțate nerambursabil pot fi finalizate până la 31 decembrie 2026, iar cheltuielile aferente acestora pot fi rambursate până la 30 iunie 2027.

Contractul de finanțare, prelungit până în 2027

În urma deciziei Guvernului, la 31 decembrie 2025 a fost semnat Actul Adițional nr. 12 la contractul de finanțare pentru proiectul „Ciclu combinat cu turbine pe gaz – Iernut”.

Prin acest document a fost prelungită durata contractului până la 30 iunie 2027 și a fost modificat graficul de realizare a investiției.

Cu toate acestea, Romgaz a precizat clar că data finalizării și punerii în funcțiune a centralei nu poate depăși 31 decembrie 2026.

Contractul inițial de finanțare a fost semnat în decembrie 2017 și a fost anunțat public la acea vreme printr-un raport curent.

„Finalizarea nu depinde numai de noi”

Anul trecut, directorul financiar al Romgaz, Gabriela Trânbițaș, a explicat că proiectul este finalizat în proporție de aproximativ 98%, dar compania nu poate avansa rapid din cauza problemelor cu constructorul.

Oficialul Romgaz a declarat că, după rezilierea și celui de-al doilea contract cu firma spaniolă, este nevoie de identificarea exactă a lucrărilor rămase și de organizarea unor noi achiziții.

După semnarea tuturor contractelor, finalizarea efectivă ar mai dura aproximativ nouă luni.

„Lucrăm cu un obiectiv de finalizare la sfârșitul anului viitor, însă atingerea acestui obiectiv nu depinde în totalitate de noi”, a spus reprezentanta Romgaz, într-o conferință cu investitorii.

Compania a anunțat în 11 septembrie 2025 rezilierea contractului pentru realizarea centralei de la Iernut și a transmis notificarea oficială constructorului.

Potrivit companiei, rezilierea produce efecte la 31 de zile de la primirea notificării de către executant.

Constructorul general al proiectului a fost firma spaniolă Duro Felguera, alături de compania românească Romelectro.

Centrala trebuia să fie pusă în funcțiune la începutul anului 2020

Romgaz a semnat contractul inițial pentru construirea noii centrale de la Iernut în anul 2016. Conform planurilor inițiale, centrala trebuia să fie pusă în funcțiune la începutul anului 2020.

Contractul a fost reziliat în 2021, iar în 2023 Romgaz a decis să semneze un nou contract de finalizare tot cu Duro Felguera.

Motivul a fost faptul că firma spaniolă deține softurile, documentațiile, licențele și know-how-ul necesare funcționării echipamentelor deja montate, acestea fiind protejate de drepturi de proprietate intelectuală.

Conform noii înțelegeri, centrala trebuia finalizată până la 19 decembrie 2025.

În august însă, constructorul spaniol a anunțat intenția de a suspenda lucrările, propunere cu care Romgaz nu a fost de acord.

