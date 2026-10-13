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După două avarii majore, CET Vest ar putea fi repornită în noiembrie. Șefa ELCEN: „Suntem pregătiți pentru iarnă”

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Lucrările de la CET Vest sunt în grafic Două avarii majore au oprit CET Vest

Reparațiile la CET București Vest se află în graficul de execuție, iar centrala ar putea fi repusă în funcțiune la începutul lunii noiembrie, a declarat marți, la un eveniment de specialitate, Mirela Pavel, directoarea generală a Electrocentrale București (ELCEN). Aceasta a dat asigurări că societatea este pregătită pentru sezonul rece, în timp ce CET Sud și Grozăvești funcționează, iar CET Progresu poate fi pornită la nevoie.

„Sunt CET-uri care necesită mult efort, energie și bani mulți, nu neapărat pentru investiții, cât pentru reparații. Sunt turbine vechi, s-au mai făcut modernizări prin anul 2002. De cele mai multe ori, când se defectează ceva la ele, stăm și căutăm dacă mai există firma sau producătorul care să poată să vină să le pună în funcțiune sau să le reechilibreze, să le recalibreze. Sunt, în anumite zone, sisteme unice, pentru care nu au fost transmise mai departe modul de funcționare sau specificațiile tehnice. Dincolo de toate lucrurile acestea, la acest moment lucrurile stau bine. Suntem în așteptarea iernii și suntem pregătiți. La începutul lunii noiembrie sper din tot sufletul să avem și CET Vest în funcțiune așa cum trebuie și să nu mai fie situații de criză sau să venim și noi în sistemul energetic să producem cu absolut toate centralele”, a declarat aceasta, citată de Agerpres. 

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Lucrările de la CET Vest sunt în grafic

CET Vest a fost indisponibilă în timpul verii, deși era centrala care ar fi putut produce energie electrică la costuri mai reduse decât celelalte unități ale ELCEN. Potrivit directoarei companiei, avariile au obligat echipele să accelereze lucrările de mentenanță și să facă o investiție importantă în stațiile electrice.

„Nimeni nu a putut să prevadă incidentul de la CET Vest și faptul că centrala nu va funcționa pe timp de vară, fiind cea mai importantă centrală care putea să funcționeze în vară, să producă energie electrică la costuri mult mai bune decât celelalte centrale. Incidentele de la CET Vest ne-au forțat să accelerăm partea de mentenanță și de lucrări în zona aceasta. Putem spune că a venit și cu un lucru bun faptul că am fost forțați să facem o investiție majoră la CET Vest în stațiile electrice, ceea ce pe viitor va conta foarte mult”, a mai spus Mirela Pavel.

Aceasta a precizat că echipamentele pentru stația electrică de 6 kilovolți au ajuns la centrală, iar lucrările continuă: „Toată vara ne-am ocupat de reparații și de investiții. La acest moment, la CET Vest suntem în graficul de execuție. Chiar astăzi au venit celulele pentru stația electrică de 6 kV și se lucrează intens. Primul transformator urmează să vină până la sfârșitul lunii octombrie, celălalt în decursul lunii noiembrie. Suntem în grafic. Sperăm, totuși, să nu apară alte elemente care ar putea să aducă întârzieri. Noi așteptăm să-l repornim”

Două avarii majore au oprit CET Vest

Problemele au început pe 20 aprilie, când o avarie majoră produsă la instalațiile electrice ale CET București Vest a deteriorat grav cele două transformatoare de 110/6 kV.

Pentru a menține în funcțiune consumatorii interni, ELCEN a folosit provizoriu un alt transformator din centrală. Soluția a devenit însă indisponibilă pe 23 mai, după izbucnirea unui nou incendiu la transformatorul utilizat pentru alimentarea instalațiilor.

În urma incidentelor și a evoluției contextului internațional, compania a început să acorde o atenție mai mare și securității fizice a centralelor. ELCEN demarase deja un studiu de fezabilitate pentru instalarea unui sistem de monitorizare video în toate CET-urile, iar proiectul urmează să intre în etapa de proiectare.

Mirela Pavel a anunțat că CET Sud a fost pornită și funcționează în prezent cu o turbină și un cazan. CET Progresu este pregătită și dispune de o turbină și un cazan aflate în rezervă, care pot fi pornite la nevoie, iar CET Grozăvești este în funcțiune.

„La acest moment am pornit și CET Sud. N-am mai făcut mare «tam-tam», dar sudul funcționează cu o turbină și un cazan. CET Progresu este și el în pregătire. Există în rezervă o turbină, un cazan și poate fi pornit oricând. Grozăvești este în funcțiune. Toată vara, cea mai mică și cea mai veche centrală a fost pilonul de vară. Nu a avut partea de oprire totală, s-au făcut mentenanțele printre picături, dar nici nu a necesitat reparații majore”, a explicat directoarea generală a ELCEN.

Editor : A.D.

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