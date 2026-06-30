Live TV

Economist, despre plafonarea accizei la carburanţi: „O iluzie pur şi simplu vândută oamenilor pe post de pseudo-soluţii”

Data publicării:
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Singurul efect: a eliminat din piaţă nişte jucători” Acciza, plafonată după criza din Ormuz

Plafonarea accizei la carburanţi nu a avut un efect vizibil asupra preţurilor la pompă, acestea fiind influenţate în principal de evoluţia cotaţiilor internaţionale ale petrolului, a declarat marţi profesorul universitar de economie Cristian Păun, potrivit Agerpres.

„Nu are nicio treabă plafonarea preţului cu ce se întâmplă în piaţă. Până la urmă aceasta este o măsură populistă, o măsură fără efect vizibil la pompă. Preţurile oricum au continuat să crească. Ideea asta de a plafona preţurile în condiţiile în care materia primă se scumpeşte sau se ieftineşte, în funcţie de cum se eliberează Strâmtoarea Ormuz, este o iluzie pur şi simplu vândută oamenilor pe post de pseudo-soluţii”, a spus Cristian Păun.

În opinia sa, autorităţile ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea infrastructurii şi a alternativelor la transportul bazat pe carburanţi, în locul măsurilor de plafonare sau al acordării de subvenţii.

„Soluţia este, până la urmă, la fiecare dintre noi: să încercăm să folosim mai mult transportul în comun, să folosim mai mult transportul alternativ de tip bicicletă, trotinetă, transport electric, să încercăm să ne electrificăm parcul auto pe cât posibil. Adică n-are sens să mergem pe soluţii de tipul ăsta, care nu fac absolut nimic (...) Românii care nu au în Bucureşti sau în marile oraşe la dispoziţie piste de biciclete, nu au transport electrificat de tip trenuri metropolitane, tramvaie metropolitane care merg pe electric sau un parc de transport în comun puternic electrificat, vor fi mai sărăciţi de această criză apărută la mare distanţă de noi decât spaniolii, italienii sau francezii, care au o infrastructură mult mai bine pusă la punct de transport în comun”, a mai afirmat profesorul universitar, potrivit Agerpres.

„Singurul efect: a eliminat din piaţă nişte jucători”

Cristian Păun spune că evoluţia preţurilor la carburanţi depinde în principal de piaţa internaţională a petrolului.

„Vedem că preţurile cresc sau scad în funcţie de preţul petrolului. Acesta este elementul principal în momentul de faţă, de dinamică a volatilităţii preţului. Chiar şi cu plafonarea adaosului, preţul va continua să crească, pentru că plafonarea adaosului nu face decât să-i elimine pe acei benzinari care nu au în spate o reţea de rafinare”, a explicat Cristian Păun.

El susţine că plafonarea adaosului comercial a afectat concurenţa din piaţă, în special în cazul distribuitorilor independenţi.

„Singurul efect pe care l-a avut această plafonare a fost că a eliminat din piaţă nişte jucători, pe cei care nu aveau rafinărie în spate, nu făceau parte dintr-un lanţ mai mare de rafinare, transport şi prelucrare a petrolului. Erau pur şi simplu doar comercianţi de produse petroliere, aveau doar benzinărie şi atât şi cumpărau produsele petroliere de la cei care aveau rafinării. Dacă a crescut preţul materiei prime, plafonarea adaosului la 10% n-a însemnat că preţul s-a diminuat. Odată ce aplici acel 10% la nişte costuri mai mari cu materia primă, preţul creşte chiar şi cu un adaos plafonat. Din punctul meu de vedere, această măsură a fost mai degrabă praf în ochi şi un cost suplimentar pentru anumite benzinării”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, odată cu dispariţia unor distribuitori independenţi, pentru o parte din populaţie a devenit mai dificil să alimenteze, mai ales în mediul rural, în zone izolate, departe de oraşe.

„Nu toate s-au închis. Unele benzinării au fost preluate de marile lanţuri. Cei care au rafinării au cumpărat aproape pe nimic o parte dintre aceste benzinării şi continuă să le cumpere. Această criză şi modul în care a fost tratată de politicieni nu au făcut decât să ducă la consolidarea pieţei şi la dispariţia unui tip de benzinar, cel care comercializa doar produse petroliere”, a adăugat specialistul.

Acciza, plafonată după criza din Ormuz

Executivul a adoptat la începutul lunii aprilie actul normativ privind reducerea temporară a nivelului accizei pentru motorină şi instituirea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, declara la acel moment că acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Conform OUG, începând cu data de 7 aprilie 2026, pe durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, pentru motorina standard comercializată pe piaţa internă, nivelul accizei a fost redus temporar de la 2.804,29 lei/1.000 litri la 2.504,29 lei/1.000 litri, respectiv de la 3.318,74 lei/tonă la 2.963,70 lei/tonă.

Marţi, deputatul PSD Augustin Hagiu a anunţat că plafonarea preţului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor.

Citește și: Plafonarea prețului la motorină expiră de la 1 iulie. PSD acuză PNL că a blocat prelungirea măsurii

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
4
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
5
Câți bucureșteni cred că primarul Ciprian Ciucu ar trebui să demisioneze după ancheta DNA...
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Digi Sport
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profesorul de economie Cristian Păun
Cristian Păun, după explicațiile lui Bogdan Chirițoiu la Digi24, legate de sancțiunile pentru bănci: „Ce faci tu, amendezi piața?”
cristian paun in fata ta
Cristian Păun despre Pilonul II: „E proprietate privată; orice intervenție ar genera scandal uriaș și ar distruge încrederea în stat”
profesorul de economie Cristian Păun
Cristian Păun critică impozitarea progresivă: „E o iluzie populistă; în anumite scenarii, taxarea ar urca spre 65–70%”
Cristian Păun
Cristian Păun: „Să vii acum cu o nouă lege a salarizării unitare, fără să reformezi statul român, reprezintă o problemă majoră”
stramtoarea ormuz - nave
Analiști: Traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz ar putea să nu mai revină la nivelul dinaintea războiului cu Iranul
Recomandările redacţiei
drona navala ucraineana in portul constanta
Nicuşor Dan afirmă că România şi Ucraina au discutat după incidentul...
Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Elevii pot...
Nicușor Dan
„Pentru moment simt să nu mă implic”. Ce spune Nicușor Dan despre...
george simion nicusor dan
George Simion îl „somează” pe Nicușor Dan să desemneze premier. AUR...
Ultimele știri
Stațiile STB din București vor fi modernizate pentru protecție sporită împotriva caniculei
Armata Română face angajări: aproape 7.000 de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații
Câți elevi au luat media 10 la Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a publicat mai devreme rezultatele inițiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
BREAKING | Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate
Fanatik.ro
Plecare de ultimă oră de la Dinamo. A reziliat după 6 ani. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...