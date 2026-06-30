Economist, despre plafonarea accizei la carburanţi: „O iluzie pur şi simplu vândută oamenilor pe post de pseudo-soluţii”

Plafonarea accizei la carburanţi nu a avut un efect vizibil asupra preţurilor la pompă, acestea fiind influenţate în principal de evoluţia cotaţiilor internaţionale ale petrolului, a declarat marţi profesorul universitar de economie Cristian Păun, potrivit Agerpres.

„Nu are nicio treabă plafonarea preţului cu ce se întâmplă în piaţă. Până la urmă aceasta este o măsură populistă, o măsură fără efect vizibil la pompă. Preţurile oricum au continuat să crească. Ideea asta de a plafona preţurile în condiţiile în care materia primă se scumpeşte sau se ieftineşte, în funcţie de cum se eliberează Strâmtoarea Ormuz, este o iluzie pur şi simplu vândută oamenilor pe post de pseudo-soluţii”, a spus Cristian Păun.

În opinia sa, autorităţile ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea infrastructurii şi a alternativelor la transportul bazat pe carburanţi, în locul măsurilor de plafonare sau al acordării de subvenţii.

„Soluţia este, până la urmă, la fiecare dintre noi: să încercăm să folosim mai mult transportul în comun, să folosim mai mult transportul alternativ de tip bicicletă, trotinetă, transport electric, să încercăm să ne electrificăm parcul auto pe cât posibil. Adică n-are sens să mergem pe soluţii de tipul ăsta, care nu fac absolut nimic (...) Românii care nu au în Bucureşti sau în marile oraşe la dispoziţie piste de biciclete, nu au transport electrificat de tip trenuri metropolitane, tramvaie metropolitane care merg pe electric sau un parc de transport în comun puternic electrificat, vor fi mai sărăciţi de această criză apărută la mare distanţă de noi decât spaniolii, italienii sau francezii, care au o infrastructură mult mai bine pusă la punct de transport în comun”, a mai afirmat profesorul universitar, potrivit Agerpres.

„Singurul efect: a eliminat din piaţă nişte jucători”

Cristian Păun spune că evoluţia preţurilor la carburanţi depinde în principal de piaţa internaţională a petrolului.

„Vedem că preţurile cresc sau scad în funcţie de preţul petrolului. Acesta este elementul principal în momentul de faţă, de dinamică a volatilităţii preţului. Chiar şi cu plafonarea adaosului, preţul va continua să crească, pentru că plafonarea adaosului nu face decât să-i elimine pe acei benzinari care nu au în spate o reţea de rafinare”, a explicat Cristian Păun.

El susţine că plafonarea adaosului comercial a afectat concurenţa din piaţă, în special în cazul distribuitorilor independenţi.

„Singurul efect pe care l-a avut această plafonare a fost că a eliminat din piaţă nişte jucători, pe cei care nu aveau rafinărie în spate, nu făceau parte dintr-un lanţ mai mare de rafinare, transport şi prelucrare a petrolului. Erau pur şi simplu doar comercianţi de produse petroliere, aveau doar benzinărie şi atât şi cumpărau produsele petroliere de la cei care aveau rafinării. Dacă a crescut preţul materiei prime, plafonarea adaosului la 10% n-a însemnat că preţul s-a diminuat. Odată ce aplici acel 10% la nişte costuri mai mari cu materia primă, preţul creşte chiar şi cu un adaos plafonat. Din punctul meu de vedere, această măsură a fost mai degrabă praf în ochi şi un cost suplimentar pentru anumite benzinării”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, odată cu dispariţia unor distribuitori independenţi, pentru o parte din populaţie a devenit mai dificil să alimenteze, mai ales în mediul rural, în zone izolate, departe de oraşe.

„Nu toate s-au închis. Unele benzinării au fost preluate de marile lanţuri. Cei care au rafinării au cumpărat aproape pe nimic o parte dintre aceste benzinării şi continuă să le cumpere. Această criză şi modul în care a fost tratată de politicieni nu au făcut decât să ducă la consolidarea pieţei şi la dispariţia unui tip de benzinar, cel care comercializa doar produse petroliere”, a adăugat specialistul.

Acciza, plafonată după criza din Ormuz

Executivul a adoptat la începutul lunii aprilie actul normativ privind reducerea temporară a nivelului accizei pentru motorină şi instituirea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, declara la acel moment că acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Conform OUG, începând cu data de 7 aprilie 2026, pe durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, pentru motorina standard comercializată pe piaţa internă, nivelul accizei a fost redus temporar de la 2.804,29 lei/1.000 litri la 2.504,29 lei/1.000 litri, respectiv de la 3.318,74 lei/tonă la 2.963,70 lei/tonă.

Marţi, deputatul PSD Augustin Hagiu a anunţat că plafonarea preţului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor.

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Editor : B.P.