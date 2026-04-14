Efectele războiului din Iran: Exporturile de baterii ale Chinei au explodat

Celule de baterii produse în China. Foto: Profimedia Images
Vânzări accelerate de război

Exporturile chineze de baterii cu litiu au crescut semnificativ în primul trimestru, ceea ce confirmă interesul pentru surse alternative de energie care să contracareze criza energetică globală rezultată din războiul din Orientul Mijlociu.

Creşterea de 50% în ritm anual a exporturilor chineze de baterii cu litiu, în primul trimestru, a fost, probabil, influenţată şi de deciziile de livrare anticipată a bateriilor înainte de expirarea unei rambursări a taxelor la export, scrie Bloomberg, potrivit Agerpres.

De la 1 aprilie, procentul de rambursare a fost redus de la 9%, până la 6%, iar China va elimina complet rambursarea începând din 2027.

În context, creşterea exporturilor de baterii a fost însoţită de o creştere de două cifre a exporturilor de alte tehnologii „verzi”, inclusiv vehicule electrice şi turbine eoliene, a precizat directorul adjunct de la Administraţia Generală a Vămilor din China, Wang Jun.

„Aceşti noi factori de creştere a exporturilor au continuat să câştige elan în primul trimestru”, a declarat Jung, marţi, într-o conferinţă de presă. Oficialul nu a oferit un motiv pentru această creştere.

Chiar dacă exporturile de baterii ale Chinei erau deja pe un trend ascendent, datele pentru primul trimestru arată o accelerare semnificativă, după avansul de 26% înregistrat pentru întregul an 2025.

Războiul din Iran s-a suprapus doar cu ultima lună a primului trimestrului, dar perturbarea severă şi continuă a aprovizionării globale cu combustibil a făcut ca securitatea energetică să fie o problemă mai urgentă pentru ţările dependente de importuri.

Producătorii chinezi de baterii, deja o forţă dominantă în întregul lanţ de aprovizionare, se numără printre cei mai importanţi beneficiari.

Unele companii chineze au raportat un impact pozitiv de pe urma celor mai recente evoluţii.

Săptămâna trecută, Ningbo Deye Technology Co., un important producător de sisteme de stocare în baterii, a informat că profitul său pentru primul trimestru va creşte probabil cu până la 70% în ritm anual, cu un salt notabil al comenzilor din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia de Sud-Est.

