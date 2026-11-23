Electrica a obținut dreptul de a folosi aproximativ 240 de hectare din incinta Combinatului Siderurgic Galați pentru dezvoltarea unor capacități fotovoltaice și de stocare a energiei, potrivit unui anunț publicat luni de companie. Contractul a fost încheiat pentru 25 de ani, iar proiectele analizate în această etapă ar putea ajunge la o capacitate totală de 500 MW.

Acordul a fost semnat luni, 23 noiembrie, și reprezintă primul pas în implementarea Memorandumului de Înțelegere încheiat de cele două companii la 24 februarie 2026. Liberty Galați, cel mai mare producător de oțel din România, se află în procedură de concordat preventiv.

Contractul constituie în favoarea Electrica un drept de superficie asupra terenurilor din incinta combinatului. Acesta îi permite companiei să construiască și să dețină instalații pe terenul aflat în proprietatea Liberty Galați, fără să cumpere suprafața respectivă.

Electrica va putea dezvolta, construi și opera proiectele direct sau prin intermediul unor companii create special în acest scop. Dreptul asupra terenului îi permite să solicite autorizațiile de construire și racordarea viitoarelor capacități la rețeaua electrică.

Suma pe care Electrica o va plăti pentru folosirea terenului nu a fost stabilită. Remunerația va fi calculată la valoarea de piață, pe baza unui raport întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR.

Proiectele ar putea ajunge la o capacitate totală de 500 MW

În actuala etapă, cele două companii au în vedere capacități de producție și stocare de până la 500 MW. Componenta fotovoltaică ar urma să aibă o putere de 250 MWp.

Capacitatea finală, configurația instalațiilor și calendarul lucrărilor vor depinde de rezultatele studiilor tehnice, obținerea avizelor și autorizațiilor, încheierea contractelor de racordare, aprobările interne ale companiilor și condițiile de finanțare.

„La Galați se produce oțel de mai bine de jumătate de secol. Pe o parte din terenurile acestei platforme începem să pregătim proiectele de producție și de stocare a energiei de care industria va avea nevoie în deceniile următoare. Contractul de astăzi confirmă direcția grupului: Electrica nu doar distribuie și furnizează energie, ci dezvoltă și capacități proprii de producție și stocare, în parteneriat cu industria românească”, a declarat Alexandru Chiriță, directorul general al Electrica.

Acesta a susținut că industria și sectorul energetic trebuie dezvoltate împreună, iar proiectele pregătite pe platforma siderurgică de la Galați reprezintă un exemplu în acest sens.

Liberty invocă impactul costurilor cu energia asupra combinatului

Administratorul concordatar al Liberty Galați consideră că proiectul ar putea contribui la reducerea dependenței energetice a combinatului și la accesul la energie regenerabilă.

„Din perspectiva celui mai mare producător de oțel din România, asocierea în acest proiect înseamnă un pas important în asigurarea autosuficienței energetice, cu o energie accesibilă ca preț, dar în primul rând cu energie verde. Costul ridicat al energiei și al gazului ne-a afectat de o manieră dramatică, compromițându-ne orice șansă de profitabilitate și de competitivitate pe piața oțelului”, a declarat Remus Borza, liderul consorțiului Euro Insol și CITR, administratorul concordatar al Liberty Galați.

Proiectele de la Galați sunt incluse în Strategia Electrica 2030. Compania și-a stabilit ca ținte dezvoltarea unei capacități proprii de producție a energiei de 1 GW și a unor instalații de stocare de cel puțin 900 MWh.

Editor : A.D.