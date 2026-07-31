Electrica se oferă să furnizeze energie gratis companiilor din industrie. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriţă, le cere companiilor industriale pe care societatea le alimentează cu energie electrică să-şi mute programul de lucru din timpul serii la prânz, pe fondul situaţiei dificile cu care se confruntă sistemul energetic naţional după oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă, din cauza debitului redus al Dunării.

Începând cu luna august, clienţii Electrica vor primi energie gratis prin intermediul programului „Ţinem România Aprinsă”, timp de patru ore, cu condiţia să transfere producţia realizată între orele 7 şi 11 seara la orele prânzului, când volumul de energie fotovoltaică produs este ridicat, fiind înregistrat surplus în sistem.

Miercuri seară, Transelectrica atrăgea atenţia cu privire la o creştere a gradului de solicitare a Sistemului Electroenergetic Naţional, în special seara. Unitatea 1 CNE Cernavodă este oprită de mai mult timp, existând pericolul ca şi Unitatea 2 să ajungă în aceeaşi situaţie. Seceta şi canicula afectează majoritatea statelor europene, cu presiuni asupra sistemelor şi asupra pieţei de energie.

„În august, prin programul «Ţinem România Aprinsă», energia activă pe care o mutaţi pe soare este gratuită. Verificată pe contorul inteligent. Scrisă pe factură. Singura investiţie este o decizie”, arată Alexandru Chiriţă într-o postare pe LinkedIn.

Acesta spune că între orele şapte şi unsprezece seara sistemul trece energetic trece „prin cele mai grele ore ale anului”, în condiţiile în care Dunărea este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Pe de altă parte, la prânz producţia este mai mare decât consumul.

„Vă ştim profilul de consum mai bine decât oricine. E meseria noastră, ştim că între şapte şi unsprezece seara sistemul trece prin cele mai grele ore ale anului. Dunărea este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar seară de seară, echilibrul se cumpără tot mai scump. Şi mai ştim un lucru pe care nu îl spune nimeni: la prânz soarele ne dă mai multă energie decât putem folosi. Ne lipseşte ora potrivită. Voi sunteţi singurii care pot schimba ora. O familie poate stinge un bec, o fabrică poate muta un munte. Un schimb reprogramat. O moară pornită la prânz, un depozit răcit cu patru ore mai devreme. Atât”, precizează managerul.

Editor : Liviu Cojan