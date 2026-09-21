Europa se confruntă cu un deficit de combustibil pentru aviație, după ce Coreea de Sud a devenit cel mai recent furnizor major

Europa se confruntă cu un deficit de combustibil pentru aviație în trimestrul al patrulea, în pofida faptului că apelează la furnizori îndepărtați, inclusiv Coreea de Sud. Seulul urmează să își majoreze exporturile de combustibil pentru aviație către Europa până la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani în luna septembrie, potrivit analiștilor și datelor privind transporturile maritime, scrie Reuters.

Bătrânul continent a importat cantități mai mari de combustibil pentru aviație din țări precum Nigeria, Statele Unite și Canada de la declanșarea conflictului din Iran, în urmă cu mai bine de șase luni, eveniment care a afectat aprovizionarea din Orientul Mijlociu și a întrerupt aproximativ jumătate din importurile europene de acest tip de combustibil.

Europa rămâne extrem de expusă riscului unor noi perturbări ale aprovizionării, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Firma de consultanță Energy Aspects estimează că Europa va înregistra, în trimestrul al patrulea, un deficit de combustibil pentru aviație de 510.000 de barili pe zi, comparativ cu excedentele de 18.000 de barili pe zi în Statele Unite și 419.000 de barili pe zi în regiunea Asia-Pacific. Tendința observată în trimestrul al treilea este, în mare parte, similară.

În luna septembrie, Coreea de Sud a devenit cea mai recentă sursă majoră de livrări de combustibil pentru aviație către Europa, conform datelor privind fluxurile comerciale. Importurile europene din această țară asiatică se situează, până în prezent în luna septembrie, la 129.000 de barili pe zi, cel mai ridicat nivel din octombrie 2022, potrivit firmei de analiză a pieței materiilor prime Kpler. Datele furnizate de Bursda de la Londra (LSEG) indică volume similare.

Având în vedere că deficitul de combustibil pentru aviație pe continent este de așteptat să persiste, importurile Europei vor continua, a declarat James Noel-Beswick, directorul departamentului de materii prime în cadrul firmei de analiză a pieței Sparta Commodities.

Combustibilul pentru aviație face parte din categoria așa-numiților distilați medii, care includ și motorina și păcura. Prețul motorinei în Europa a atins un nivel record în această săptămână, evoluând mai puternic decât piețele de motorină din Asia.

Diferența tot mai mare dintre cotațiile de referință asiatice și cele europene face ca exportul de combustibil către Europa să fie mai profitabil, a adăugat Noel-Beswick.

Stocurile de kerosen ale Europei, în scădere

Importurile din Coreea de Sud coincid cu un nivel scăzut al stocurilor; rezervele deținute independent în hub-ul de rafinare și depozitare a petrolului Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) au atins cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani în săptămâna încheiată la 10 septembrie.

Asia este un furnizor variabil de combustibil pentru aviație către Europa, iar comercianții apelează de obicei la această regiune atunci când consideră profitabil arbitrajul, adică diferența de preț dintre cele două zone. Datele Kpler indică faptul că exporturile lunare medii de anul trecut s-au situat la 1,5 milioane de barili.

Producția de combustibil pentru aviație a Coreei de Sud a atins în iulie un maxim al ultimilor șapte ani, de aproape 13,89 milioane de barili, în timp ce exporturile au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, conform datelor guvernamentale.

Creșterea ratelor de prelucrare a țițeiului în rafinării a contribuit la această majorare a producției, iar comercianții estimează că volumele de prelucrare din luna august vor fi mai mari decât cele din iulie. Datele guvernamentale provizorii au indicat un volum de prelucrare în rafinării de 2,7 milioane de barili pe zi în luna iulie, în creștere cu 16% față de iunie.

Editor : B.E.