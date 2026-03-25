Exportatorii de gaze din SUA, unii dintre cei mai mari beneficiari ai războiului din Iran. Cum a reușit China să evite criza energetică

Exportatorii de gaze naturale din SUA au ajuns unii dintre cei mai mari beneficiari ai războiului contra Iranului declanșat de Donald Trump, după ce guvernele din Asia au început să caute cu disperare alternative pentru combustibilul pe care îl importau în mod normal din Orientul Mijlociu.

Asia este regiunea care depinde cel mai mult de petrolul și gazele transportate prin Strâmtoarea Ormuz. După închiderea acestei rute esențiale pentru comerțul maritim și atacurile iraniene asupra instalațiilor de gaz din Golful Persic, gazul natural lichefiat (GNL) din SUA a ajuns la mare căutare, spre bucuria administrației Trump, care profită de problemele de aprovizionare la nivel global pentru a crește exporturile de GNL.

„Trebuie să vindem energie prietenilor și aliaților noștri așa încât ei să nu fie nevoiți să cumpere de la adversari”, a spus secretarul de stat pentru afaceri interne al Statelor Unite, Doug Burgum, săptămâna trecută la Tokyo, când a anunțat înțelegeri de 57 de miliarde de dolari în domeniul energetic cu furnizori din Asia.

„Acest lucru a făcut parte din politica președintelui Trump de a domina piața energiei încă din prima zi”, a mai spus Burgum.

„Trebuie să acceptăm prețuri mari. Nu avem de ales”

Cu toate că marii producători din domeniul tehnologiei din Taiwan, Japonia și Coreea de Sud au încercat timp de ani de zile să își reducă dependența de gazele naturale importate din Orientul Mijlociu, GNL din Statele Unite a fost considerat mereu prea scump și prea departe de piețele din Asia ca să fie o alternativă viabilă, potrivit Washington Post.

Totul s-a schimbat, însă, anul trecut, atunci când Trump a pus presiune pe aceste guverne, amenințându-le cu tarife comerciale, pentru a-și reduce deficitul comercial față de SUA. Acel trend a accelerat odată cu atacurile asupra infrastructurii de producție de GNL din Qatar.

Foto: Profimedia Images

Întrucât capacitatea de export a companiilor de gaz din SUA, precum Cheniere și Venture Global, este limitată, cumpărătorii din Asia au plătit prețuri mult mai mari pentru ca transporturile de GNL să fie redirecționate înspre noii clienți, ceea ce a dus la o explozie a valorii acțiunilor acestor firme americane.

Directorii ambelor companii au făcut donații generoase pentru a-l susține pe Trump în campania electorală. Cheniere a primit o scutire de taxe în valoare de 370 de milioane de dolari de la administrația Trump în luna februarie.

„Prețuri mari din motive de securitate – trebuie să le acceptăm. Nu avem de ales”, a spus Kuan-ting Chen, președinte al Comitetului pentru Afaceri Externe și Apărare Națională din parlamentul din Taiwan, despre gazele naturale importate din SUA.

China crește producția internă și importurile din Rusia. Vecinii ei nu au soluții la fel de simple la îndemână

Deși China este, de asemenea, un mare importator de GNL, ea a reușit să amelioreze șocul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale din Orientul Mijlociu prin creșterea producției interne și a importurilor din Rusia.

Vecinii săi nu au avut, însă, soluții la fel de simple la îndemână. Taiwanul depinde aproape în totalitate de combustibilul importat, inclusiv în industria tehnologiei, care produce peste 90% din cele mai avansate microcipuri din lume.

Taiwanul importa din Qatar o treime din GNL de care avea nevoie și are cele mai mici rezerve de gaze naturale din Asia de Est.

Oficialii de la Taipei au spus că vor crește importurile de GNL din SUA, începând din iunie, printr-un contract semnat cu compania Cherniere din Texas. Taiwanul va ajunge să depindă de importurile de gaz din SUA în proporție de 25% până în 2029; până acum procentul era de doar 10%.

Japonia și Coreea de Sud, care depind și ele la fel de mult de importurile de gaz din Qatar, au semnat noi acorduri în domeniul energiei cu SUA, inclusiv contracte de aprovizionare cu GNL. Thailanda i-a cerut companiei Cheniere să extindă livrările de GNL prevăzute în actualul contract.

Foto: Profimedia Images

Companiile americane nu pot înlocui complet livrările de gaze din Qatar

Cu toate că pot profita enorm de pe urma tensiunilor din Orientul Mijlociu, firmele americane nu pot înlocui complet livrările de gaze din Qatar.

Valoarea acțiunilor companiilor Cheniere și Venture Global a crescut mult imediat după atacul cu rachete iraniene de joia trecută asupra complexului Ras Laffan, care are cea mai mare capacitate de export de gaze naturale din Qatar.

Vasele care transportă GNL din SUA ajung mai greu în Asia decât cele din Golful Persic, însă rutele pe care le folosesc sunt mai sigure, putând evita atât Strâmtoarea Ormuz, cât și Marea Chinei de Sud, care este plină de insule cu baze militare chineze.

Sute de stații de gaz din Cambodgia și Laos au fost închise din cauza problemelor de aprovizionare și a fluctuației prețurilor. Filipine și Thailanda, aliate cu SUA, au implementat măsuri de limitare a consumului de combustibil din cauză că nu își permit să plătească prețuri atât de mari.

„Soluția” pe care China o oferă Taiwanului pentru a scăpa de orice criză energetică

Taiwanul a primit o ofertă chiar și de la Beijing. Chen Binhua, un purtător de cuvânt al agenției chineze responsabile pentru politicile legate de Taiwan, a spus recent că „reunificarea” cu China ar proteja insula de crize energetice.

„Oamenii din Taiwan ar putea să se bucure de o alimentare cu energie mai ieftină, curată și stabilă”, a mai spus Chen.

Liderii taiwanezi au râs la auzul acestei propuneri. „Bineînțeles, acest lucru este imposibil”, a spus ministrul adjunct al economiei, Ho Chin-tsang.

Editor : Raul Nețoiu