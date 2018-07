ExxonMobil nu a decis încă exploatarea gazelor din Marea Neagră

Când toată România discută și își face planuri cu gazele din Marea Neagră, acestea ajungând chiar subiect de dispută cu țara vecină Ungaria, americanii de la ExxonMobile vin cu o declarație strategică: nu au luat ”o decizie finală de a investi”.

Cauza pare a fi legea exploatărilor off-shore, aflată în prezent în dezbaterea Parlamentului, și, mai ales, nivelul redevențelor prevăzut pentru aceste exploatări. Mesaje de acest fel difuzate de ei par a avea rolul de a le asigura un nivel convenabil al redevențelor plătite statului român pentru aceste gaze, dar și un cadru legislativ predictibil.

ExxonMobil nu a luat încă decizia finală de a trece la etapa de exploatare a zăcămintelor de gaze din blocul Neptun Deep din Marea Neagră şi estimează că producţia ar putea ajunge la 6,3 miliarde de metri cubi pe an, a declarat, luni, Richard Tusker, lead country manager al ExxonMobil România, în cadrul unei conferinţe pe teme energetice, potrivit Agerpres.ro.



Aceasta ar însemna mai mult de jumătate din producţia actuală a ţării, care este în jur de 11 miliarde de metri cubi pe an.



"Aceste descoperiri au oportunitatea de a creşte economia României prin dezvoltarea acestor proiecte, dar şi pe termen lung, având în vedere potenţialele venituri şi alte industrii care pot creşte în jurul acestor proiecte. Nu doar că acestea cresc gradul de securitate energetică, dar aduc şi posibilitatea de a îmbunătăţi infrastructura", a spus el.



Oficialul companiei americane a ţinut să sublinieze că nu a fost luată încă decizia finală de investiţie.



"Dar voi spune la ce ne uităm ca să luăm această decizie. În primul rând, Marea Neagră reprezintă o provocare, fiind vorba de ape adânci. Apoi trebuie să înţelegem cum reglementările vor afecta investiţia noastră. Trebuie să ştim sigur că avem un cadru fiscal predictibil şi stabil. În al treilea rând, este vorba de accesul la pieţe. Trebuie să găsim pieţe, unde să vindem gazul. Deci avem nevoie de infrastructură în România, precum şi de interconectări. Şi pentru acestea este necesară o legislaţie stabilă. Iată la ce ne uităm când analizăm decizia finală de investiţii", a continua Tusker.



El a afirmat că se aşteaptă la o producţie de 6,3 miliarde de metri cubi de gaze pe an în perimetrul Neptun Deep. Americanii explorează acest perimetru împreună cu OMV Petrom.



În februarie, Sorin Gal, director general în cadrul Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale (ANRM), anunţa că rezervele de gaze din Marea Neagră se ridică la 200 de miliarde de metri cubi în perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar însemna ca producţia totală a ţării să se dubleze timp de 20 de ani.



"Când vor funcţiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagră, timp de 20 de ani, care vor aduce statului român redevenţe de 2,8 miliarde de euro în 20 de ani. (...) Există circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve în Marea Neagră doar pe ceea ce s-a săpat, adică perimetrele deţinute de Lukoil, ExxonMobil şi OMV Petrom, respectiv Black Sea Oil and Gas", a spus oficialul ANRM.



Astfel că, în 2025, România va produce în total aproximativ 20 de miliarde de metri cubi de gaze, dacă vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagră. În prezent, în România se extrag circa 11 miliarde de metri cubi de gaze pe an, iar consumul naţional este tot în jurul acestei valori.



El a arătat că ExxonMobil şi OMV Petrom au investit până acum în perimetrul Neptun circa 2 miliarde de dolari, Lukoil - peste 500 de milioane de dolari în perimetrul Trident, iar Black Sea Oil and Gas - 200 de milioane de dolari în perimetrele Midia şi Pelican.

În urmă cu câteva zile Ambasada SUA la București a postat pe pagina sa de Facebook, un anunț privind încheierea Conferinței Mondiale a Gazelor, în care ținea să precizeze că “România are o oportunitate extraordinară de a adopta o legislație care să permită exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră. Producția viitoare de gaze din Marea Neagră va aduce beneficii tuturor românilor, generând venituri masive pentru economia românească, trimițând un semnal puternic investitorilor din întreaga lume și transformând România în lider regional în eforturile de sprijinire a securității energetice”.

Totodată, Ambasada SUA a oferit și un link la un interviu al Sandrei Oudkirk, secretar asistent adjunct pentru diplomație energetică în cadrul Departamentului de Stat al SUA, intitulat “Avertismentul unui înalt diplomat american despre întârzierea legii care reglementează producția de gaze in Marea Neagră: România concurează cu tot restul lumii. Dacă nu există cadru legal, nu știu ce companie ar investi”.

Etichete:

,

,

,

,

,