Bucureștenii ar putea plăti mai mult pentru căldură și apă caldă în această iarnă. Primarul general Ciprian Ciucu ia în calcul majorarea tarifelor, în condițiile în care Termoenergetica are probleme financiare, iar sistemul de termoficare funcționează în continuare la capacitate redusă. Propunerea trebuie însă aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

Bucureștenii ar putea avea facturi mai mari la căldură și apă caldă în această iarnă. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ia în calcul majorarea tarifelor plătite de populație, după ce direcția de specialitate a Primăriei și Termoenergetica au solicitat o astfel de măsură.

Ciprian Ciucu spune că tariful plătit în prezent de populație nu a mai fost majorat din 2022 și că Bucureștiul are unul dintre cele mai mici prețuri din țară. În același timp, însă, Primăria suportă o parte importantă din costul real al gigacaloriei.

„În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni, și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea direcției de specialitate, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți, pentru că situația financiară este foarte proastă.”

Primarul general spune că înainte de a propune oficial o majorare trebuie să discute cu reprezentanții partidelor din Consiliul General, întrucât o astfel de măsură trebuie să obțină votul consilierilor: „Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice. Pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba.”

Ciucu atrage atenția și asupra nivelului actual al tarifului suportat de bucureșteni.

În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. (...) Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește, nu a mai crescut din 2022

O eventuală majorare ar veni într-un moment dificil pentru sistemul de termoficare al Capitalei. Rețeaua continuă să funcționeze cu numeroase probleme, iar o mare parte dintre conductele magistrale sunt încă vechi.

În prezent, sistemul funcționează la aproximativ 60% din capacitate. În jur de 1.000 de blocuri din București nu beneficiază deloc de apă caldă, în timp ce aproape 3.000 de imobile au probleme cu furnizarea. În aceste cazuri, apa caldă ajunge cu dificultate, la temperaturi scăzute sau cu presiune insuficientă.

Situația ar putea deveni și mai complicată odată cu începerea noului an școlar, când lucrările de pe principalele artere ale orașului se vor suprapune cu revenirea traficului la valorile obișnuite.

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Pentru bucureșteni, o eventuală majorare a tarifului ar însemna facturi mai mari într-un moment în care problemele privind furnizarea apei calde și a căldurii nu au fost încă rezolvate. Decizia finală va aparține însă Consiliului General.

Editor : C.A.