Energia electrică ar urma să rămână scumpă și volatilă în 2027, iar facturile ar putea crește cu cel puțin 5%, potrivit unei analize Frames. Deși România dispune de gaze, hidrocentrale, reactoare nucleare și tot mai multe capacități regenerabile, lipsa predictibilității prețurilor și a regulilor frânează proiectele de investiții.

România a plătit în mai multe zile din această toamnă cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană, deși are unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice de pe continent. Problema nu este doar cantitatea de energie produsă, ci și momentul în care aceasta este disponibilă, capacitatea rețelei de a o transporta și schimbarea frecventă a regulilor, arată analiza.

„Un investitor care construiește o fabrică își face calculele pe 15-20 de ani. El poate accepta un preț al energiei mai mare decât în alte țări, dar nu poate accepta un preț care se dublează de la o lună la alta și reguli care se schimbă prin ordonanță de urgență. Predictibilitatea energetică este astăzi cel mai important argument de atractivitate pe care România îl poate oferi”, a explicat Adrian Negrescu, managerul Frames.

România produce energie la prânz și importă scump seara

În 2026 au fost conectate la rețea capacități noi de peste 2.500 MW, iar până la finalul anului ar urma să fie adăugați aproximativ 2.000 MW, dintre care jumătate în sisteme de stocare. O mare parte a noilor capacități este reprezentată însă de parcuri fotovoltaice, care produc energie în timpul zilei, dar nu și după apus.

În serile de iarnă, consumul poate urca spre 8.600 MW, iar în zilele geroase poate ajunge la 8.800 MW. În aceste intervale, România poate ajunge să importe peste 2.000 MW la prețuri ridicate.

Studiul de adecvanță al Transelectrica indică un deficit structural. În scenariul central pentru 2027, România ar putea avea peste 140 de ore pe an în care consumul nu poate fi acoperit integral din resursele interne. Riscurile cele mai mari sunt estimate pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie, la vârfurile de consum de dimineață și de seară.

Pentru echilibrarea sistemului, România ar avea nevoie de aproximativ 3.000 MW de stocare până în 2027 și de aproape 4.800 MW până în 2035. Transelectrica recomandă și păstrarea temporară în rezervă a unor grupuri pe cărbune de la Rovinari și Turceni.

Peste 500 MW sunt construiți, dar nu pot funcționa

Rețeaua electrică reprezintă o altă vulnerabilitate. În ultimii trei ani, operatorii au emis avize de racordare pentru proiecte care însumează aproximativ 78.000 MW, o capacitate de opt ori mai mare decât puterea asigurată efectiv în sistem.

O parte dintre aceste avize aparține unor proiecte care nu vor fi construite, dar care ocupă capacitatea disponibilă în rețea și îngreunează racordarea investițiilor aflate într-un stadiu avansat. În 2025 și-au pierdut valabilitatea avize pentru peste 9.200 MW, iar noile reguli prevăd licitații și garanții pentru alocarea capacității.

În același timp, peste 500 MW de capacități noi, deja construite și testate, nu pot funcționa din motive administrative. Transelectrica are un program de investiții de peste două miliarde de euro pentru următorii zece ani, însă modernizarea rețelei avansează mai lent decât construcția noilor capacități de producție.

Proiectele care ar putea schimba piața energiei

Următorii doi ani ar urma să aducă unele dintre cele mai importante proiecte energetice din ultimele decenii. Neptun Deep ar trebui să înceapă producția de gaze în prima jumătate a anului 2027, ceea ce ar putea majora producția internă cu cel puțin 75%.

Centrala pe gaze de la Mintia, cu o capacitate de aproximativ 1.700 MW, a început să livreze energie în octombrie, iar centrala de la Iernut, de 430 MW, este așteptată la începutul anului viitor. Spre deosebire de sursele regenerabile, aceste centrale pot produce energie indiferent de condițiile meteorologice.

Un alt proiect important este parcul hibrid de la Ogrezeni, județul Giurgiu, care va combina 534 MW de panouri fotovoltaice cu un sistem de baterii de peste 1 GWh. Investiția este estimată la aproximativ 460 de milioane de euro, iar punerea în funcțiune este programată pentru a doua jumătate a anului 2027.

Bateriile ar permite păstrarea energiei produse la prânz și utilizarea ei seara, când România importă electricitate la prețuri ridicate. La acest proiect se adaugă 2.750 MW de capacități solare și eoliene selectate în cadrul celei de-a doua licitații pentru contracte pentru diferență, cu prețuri garantate timp de 15 ani. Ministerul Energiei și-a propus conectarea a 5.800 MW până la finalul anului 2027.

Sistemul va pierde însă temporar aproximativ 700 MW de producție stabilă după intrarea Unității 1 de la Cernavodă în procesul de retehnologizare. Reactorul ar urma să lipsească din sistem până în 2030. Unitățile 3 și 4, care ar adăuga împreună 1.400 MW, și reactoarele modulare de la Doicești rămân proiecte pe termen lung, al căror calendar este încă incert.

Centrele de date ar putea pune presiune pe sistem

România încearcă să atragă investiții în centre de date și în infrastructura necesară inteligenței artificiale. În prezent, centrele de date consumă aproximativ 0,2% din electricitatea țării, însă proiectele aflate în pregătire depășesc 1,8 GW. Spațiile disponibile în București sunt deja ocupate în proporție de 90-95%.

Cel mai ambițios proiect, Black Sea AI Gigafactory, ar putea avea nevoie de până la 1.500 MW, echivalentul a aproximativ o șesime din consumul de vârf al României într-o seară de iarnă. Proiectul se bazează inclusiv pe viitoarele capacități nucleare de la Cernavodă și Doicești, care nu ar urma să fie disponibile înainte de anii 2030.

„România poate deveni un hub regional pentru centre de date, dar nu cu proiecte-vitrină de miliarde de euro anunțate înaintea energiei care să le alimenteze. Realist, până în 2030 putem atrage centre de date de 50-300 MW, construite lângă parcuri solare și eoliene cu baterii, de tipul celui de la Ogrezeni, în zone în care rețeaua are capacitate disponibilă. Investitorii din acest domeniu nu întreabă doar cât costă energia, ci și când primesc racordarea și dacă prețul rămâne previzibil zece ani”, a mai spus Negrescu.

Pentru consumatorii industriali, energia din România costă aproximativ 0,10-0,14 euro/kWh, față de 0,07-0,08 euro/kWh în Finlanda, una dintre țările care concurează pentru aceleași investiții. Energia reprezintă între 35% și 40% din costurile de funcționare ale unui centru de date.

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Facturile ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027

Frames anticipează că 2027 va rămâne un an cu energie scumpă și prețuri volatile. Energia în bandă pentru primul trimestru s-a tranzacționat în jurul valorii de 900 de lei/MWh, iar contractele pentru întregul an se situează la aproximativ 750-760 de lei/MWh, echivalentul a aproape 150 de euro.

Ministerul Energiei estimează o creștere a facturilor de cel puțin 5%. În cazul gazelor naturale, prețul pentru consumatorii casnici rămâne plafonat până la 31 martie 2027.

Contextul internațional poate menține presiunea asupra prețurilor. Criza din Orientul Mijlociu și blocajele de pe rutele de transport al gazului natural lichefiat au împins cotațiile europene ale gazelor peste 100 de euro/MWh la sfârșitul lunii octombrie, pentru prima dată din 2022.

În Germania, contractele de electricitate pentru 2027 se tranzacționează în jurul valorii de 145 de euro/MWh, nivel apropiat de cel din România. Piața românească este cuplată cu cele regionale și preia astfel o parte din volatilitatea europeană.

Când ar putea începe să scadă prețurile

Presiunea asupra prețurilor ar putea începe să se reducă din 2028. Contractele la termen indică deja valori mai mici pentru 2028 decât pentru 2027, iar noile capacități de lichefiere dezvoltate în Statele Unite ar putea relaxa piața internațională a gazelor.

În România, gazele din Marea Neagră, noile centrale pe gaze, proiectele regenerabile cu prețuri contractate și dezvoltarea capacităților de stocare ar putea diminua vârfurile de preț și diferențele dintre orele de prânz și cele de seară.

În scenariul de bază al Frames, prețul angro al energiei electrice ar putea coborî spre 90-110 euro/MWh în perioada 2029-2030, dacă proiectele sunt finalizate la timp și piața europeană a gazelor se normalizează. Într-un scenariu pesimist, marcat de întârzieri în dezvoltarea rețelei, o nouă criză a gazelor și o cerere suplimentară din partea centrelor de date, prețurile ar putea rămâne peste 130 de euro/MWh.

Scăderea resimțită de consumatorul final ar putea fi mai redusă decât cea de pe piața angro, deoarece tarifele de transport și distribuție vor crește odată cu investițiile în rețele.

„Mesajul corect nu este că energia se va înjumătăți, ci că poate deveni stabilă. Avem nevoie de o strategie energetică realistă, respectată de toate guvernele și de o hartă publică a capacității disponibile în rețea. Trebuie eliberate avizele speculative și creat un ghișeu unic pentru marii consumatori, de la fabrici la centre de date. Nu în ultimul rând, avem nevoie de contracte pe termen lung între producători și industrie, astfel încât gazul din Marea Neagră și noile capacități să creeze valoare adăugată în România. Dacă reușim asta, din 2028 energia poate deveni un avantaj competitiv, nu o vulnerabilitate”, a concluzionat Adrian Negrescu.

Editor : A.D.