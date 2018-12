Facturile sub presiune. Prețul spot al kWh atinge recordul anului

Consumul naţional de energie electrică şi preţurile pe bursă au ajuns, la începutul lunii decembrie, la cele mai mari valori din acest an, fiind foarte aproape de cele istorice, potrivit datelor publicate de Transelectrica şi de operatorul bursier OPCOM.





Astfel, miercuri, 5 decembrie, consumul maxim orar de electricitate a ajuns la 9.525 MW, între orele 17:00 şi 18:00. Cu o zi înainte, pe 4 decembrie, consumul maxim a fost de 9.483 MW, iar luni, 3 decembrie, a ajuns la 9.508 MW, în acelaşi interval orar, informează Agerpres.ro.



Aceste valori se apropie de cele istorice. În ianuarie 2017, România a înregistrat un record de consum mediu orar de 9.750 MW. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut trecut, consumul de electricitate este mai mare cu 7-10%.



În acest context, preţul energiei electrice pe piaţa spot a bursei OPCOM a atins, luni, cel mai mare nivel mediu zilnic din acest an, 406 lei pe MWh, cu un maxim de 559 de lei pe MWh între orele 17:00 şi 18:00. Spre comparaţie, cel mai mare preţ orar din istoria tranzacţiilor bursiere pe piaţa spot a fost de 680 de lei pe MWh, în februarie 2017.



Şi în următoarele zile preţul a fost la niveluri ridicate: 396 de lei pe MWh marţi, 318 lei pe MWh miercuri şi 321 de lei pe MWh pentru energia cu livrare joi. Aceste preţuri sunt cu 50-60% mai mari decât începutul lunii noiembrie.



Consumul mare de la începutul lunii decembrie se suprapune şi cu o perioadă de hidraulicitate scăzută, astfel că energia hidro ieftină are o pondere mică în mixul de producţie, ea fiind, de regulă, pe primul loc.



Joi dimineaţa, spre exemplu, debitul Dunării este de 3.200 metri cubi pe secundă, cu mult sub media multianuală a lunii decembrie, de 5.200 de metri cubi pe secundă, după cum arată datele postate de Administraţia Naţională Apele Române.



Producţia naţională de electricitate se ridica, joi dimineaţă la ora 9:50, la 9.179 MW, iar consumul, la 9.088 MW, diferenţa fiind exportată.



Pe primul loc în topul resurselor din care se generează energie electrică se află cărbunele, cu 23,5%. Urmează hidrocarburile - 23,2%, energia hidro - 18,4%, cea eoliană - 17,3%, nucleară - 14,8%, fotovoltaică - 1,9% şi din biomasă - 0,6%.

