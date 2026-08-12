Live TV

Furnizorii de energie vor primi mai repede banii de la stat. Camera Deputaților a aprobat majorarea avansului la 60%

Data publicării:
Contor electric
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cereri de decontare de aproximativ 6 miliarde de lei

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, în sesiune extraordinară, proiectul de lege care modifică schemele de compensare și plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, cu scopul de a accelera decontarea sumelor datorate de stat furnizorilor. Proiectul majorează de la 40% la 60% avansul plătit din valoarea cererilor de decontare, până la finalizarea verificărilor privind prețul de achiziție al energiei.

Proiectul modifică OUG nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025 - 30 iunie 2025 și celor din piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2025 - 31 martie 2026, precum și OUG nr. 27/2022.

Principala schimbare este majorarea avansului acordat furnizorilor pentru cererile de decontare. Până la finalizarea verificărilor privind dovada prețului de achiziție al energiei electrice sau gazelor naturale, furnizorii vor putea primi 60% din valoarea cererilor, față de 40% în prezent.

Cereri de decontare de aproximativ 6 miliarde de lei

În expunerea de motive se arată că volumul cererilor de decontare aflate în analiză este de aproximativ 6 miliarde de lei.

„Volumul cererilor de decontare aflate în analiză este de aproximativ 6 miliarde lei, iar menținerea pragului actual de 40% generează dificultăți semnificative în asigurarea fluxurilor financiare necesare continuării activității furnizorilor, cu potențiale efecte asupra stabilității pieței de energie și asupra consumatorilor finali”, se arată în document.

Proiectul introduce și mecanisme pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit și prelungește termenele de regularizare. Totodată, sunt prevăzute dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele care trebuie restituite bugetului de stat și nu sunt recuperate în termenul legal de 10 zile lucrătoare.

Furnizorii vor avea în continuare obligația de a restitui diferențele rezultate în urma regularizării în situațiile în care sumele decontate depășesc valorile stabilite de ANRE.

Ministrul Muncii și ministrul Energiei trebuie să emită, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, un ordin comun care va stabili procedura de analiză, verificare, validare și plată a cererilor de decontare.

Camera Deputaților este for decizional pentru acest proiect. Senatul a aprobat propunerea legislativă în ședința din 5 august.

Citește și: Legea privind tranzacțiile statului a trecut de Camera Deputaților. AUR: „Vom ataca la Curtea Constituțională”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare 2026: La ce oră începe fenomenul în România și din ce orașe poate fi...
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
4
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Nici măcar părinții n-au fost! S-a aflat: ei sunt singurii 5 invitați de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina
Digi Sport
Nici măcar părinții n-au fost! S-a aflat: ei sunt singurii 5 invitați de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru aprovizionarea cu energie. Situația rămâne însă tensionată
baterii-retea-ucraina
Cum a ajuns Bulgaria liderul UE în stocarea energiei electrice. Față de acum doi ani, capacitatea a crescut de 24 de ori
bancnote lei si o factura
Cu cât ar putea crește facturile la energie? Expert : „Avem trei scenarii. Cea mai mare probabilitate este pentru o majorare de 3-5%”
sorin grindeanu
Grindeanu: Legile votate de Parlament împiedică pierderea banilor din PNRR. PSD cere acum și Legea salarizării
Senat 1
Strategia pentru conservarea biodiversității, adoptată de Senat în forma Camerei Deputaților. Proiectul merge la promulgare
Recomandările redacţiei
Rețea de transport de energie electrică
Ce surse alternative are Sistemul Electroenergetic Naţional pentru a...
david popovici, bucuros dupa cursa
Medalie de aur. David Popovici, al treilea titlu consecutiv în proba...
drona geran marea neagra
Şeful Forţelor Navale: Dronele distruse în zona Neptun Deep au fost...
Steaguri România - UE - NATO
Aliații NATO condamnă dur Rusia și califică încălcările spațiului...
Ultimele știri
„Cea mai costisitoare renovare.” Administraţia Trump va cheltui cel puţin 900 de milioane de dolari pentru modernizarea Casei Albe
Bogdan Ivan: Centrala hidroelectrică Frasin–Pângărați a primit undă verde pentru mediu. Investiția poate depăși 1 miliard de euro
Atac cibernetic major în Polonia: Datele medicale şi personale a aproape 19 milioane de cetăţeni au fost sustrase
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. AUR și record al competiției pentru...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Neluțu Varga încearcă lovitura anului: Adrian Mutu la CFR Cluj! Prima reacție bombă a patronului: „Kopic sau...
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma și semnează cu FCSB un contract cum rar se vede! ”N-am mai auzit” / ”Mă surprinde”
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”