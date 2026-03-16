Live TV

„Gata cu gazul rusesc în UE”. Ministrul Bogdan Ivan indică soluția care poate schimba jocul energetic

Data actualizării: Data publicării:
țeavă de transport gaz cu steagurile rusiei (stânga) și ue (dreapta) pe fundal
Foto: Profimedia Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că soluţia pentru înlocuirea gazului rusesc în statele Uniunii Europene este diversificarea surselor de aprovizionare. Oficialul susține că România are nevoie de capacităţi noi, de exploatarea resurselor din Marea Neagră, dar şi de noi investiţii.

„Gata cu gazul rusesc în UE. Soluţia este diversificarea reală a surselor de aprovizionare. România are deja parteneriate importante cu Kazahstan şi Azerbaidjan şi susţine extinderea acestora. Coridorul Vertical poate deveni o alternativă solidă la gazul rusesc. Inclusiv prin gaze din regiune şi resurse energetice americane”, a declarat ministrul Energiei, conform news.ro.

El consideră că energia mai ieftină poate fi obţinută din mai multă producţie în Europa. Bogdan Ivan susţine că România are nevoie de capacităţi noi, de exploatarea resurselor din Marea Neagră şi de investiţii accelerate.

„Preţul certificatelor de CO2 trebuie redus. În forma actuală, pune presiune directă pe costul energiei şi pe competitivitatea economiei europene. Energia nucleară rămâne una dintre soluţiile esenţiale. Pentru securitate energetică, stabilitate şi preţuri mai competitive. Securitatea energetică a României înseamnă securitate energetică mai puternică pentru întreaga Uniune Europeană”, a adăugat Ivan.

Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au discutat luni măsuri pentru a limita impactul creşterii preţurilor energiei, provocată de conflictul dintre Statele Unite, Israel şi Iran, iar în timpul discuţiilor Germania, România şi Suedia au respins revenirea la gazele ruseşti.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
Porecla neștiută a lui Gică Mihali: „Mă tachina încontinuu!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Mihai Stoica, răspuns pentru Gigi Becali după „hoția mare” de la Rapid – Dinamo 3-2
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul
Playtech
Cum se calculează ajutorul de șomaj în 2026. Câți bani poți primi dacă rămâi fără loc de muncă
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...