„Gata cu gazul rusesc în UE”. Ministrul Bogdan Ivan indică soluția care poate schimba jocul energetic

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că soluţia pentru înlocuirea gazului rusesc în statele Uniunii Europene este diversificarea surselor de aprovizionare. Oficialul susține că România are nevoie de capacităţi noi, de exploatarea resurselor din Marea Neagră, dar şi de noi investiţii.

„Gata cu gazul rusesc în UE. Soluţia este diversificarea reală a surselor de aprovizionare. România are deja parteneriate importante cu Kazahstan şi Azerbaidjan şi susţine extinderea acestora. Coridorul Vertical poate deveni o alternativă solidă la gazul rusesc. Inclusiv prin gaze din regiune şi resurse energetice americane”, a declarat ministrul Energiei, conform news.ro.

El consideră că energia mai ieftină poate fi obţinută din mai multă producţie în Europa. Bogdan Ivan susţine că România are nevoie de capacităţi noi, de exploatarea resurselor din Marea Neagră şi de investiţii accelerate.

„Preţul certificatelor de CO2 trebuie redus. În forma actuală, pune presiune directă pe costul energiei şi pe competitivitatea economiei europene. Energia nucleară rămâne una dintre soluţiile esenţiale. Pentru securitate energetică, stabilitate şi preţuri mai competitive. Securitatea energetică a României înseamnă securitate energetică mai puternică pentru întreaga Uniune Europeană”, a adăugat Ivan.

Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au discutat luni măsuri pentru a limita impactul creşterii preţurilor energiei, provocată de conflictul dintre Statele Unite, Israel şi Iran, iar în timpul discuţiilor Germania, România şi Suedia au respins revenirea la gazele ruseşti.

Editor : C.A.