Gaze de șist: Londra suspendă fracturarea hidraulică de teama seismelor

Guvernul britanic a anunţat sâmbătă suspendarea fracturării hidraulice utilizate pentru extragerea gazului de şist din cauza riscului de producere a unor mişcări seismice, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Ministrul pentru companii şi energie, Andrea Leadsom, a explicat că a luat această decizie în urma unui raport al autorităţii de reglementare din acest sector, The Oil and Gas Authority (OGA), care a studiat activitatea seisimică recentă în apropierea unui sit unde este practicată fracturarea hidraulică, la Preston New Road, în Lancashire (nord-vestul Angliei).

„După ce am examinat raportul OGA (...) este clar că nu putem exclude noi consecinţe inacceptabile pentru populaţia locală”, a declarat într-un comunicat Andrea Leadsom. „Din acest motiv, am ajuns la concluzia că trebuie să instituim un moratoriu asupra fracturării hidraulice în Anglia cu efect imediat”, a adăugat ea.

Guvernul a explicat că nu-şi va da consimţământul pentru noi proiecte de fracturare hidraulică decât dacă sunt furnizate „noi probe convingătoare”.

Metoda fracturării hidraulice constă în crearea de fisuri subterane pentru a infiltra un amestec de apă, nisip şi produse chimice care să permită extragerea gazului sau a petrolului capturat în rocă.

Controversele fracturării hidraulice

Tehnica este controversată din cauza impactului său de mediu şi a provocat o puternică contestare din partea populaţiei din zonele în care este utilizată şi a militanţilor ecologişti.

Asociaţia Greenpeace şi-a exprimat satisfacţia pentru anunţul guvernului britanic, făcut la începutul campaniei pentru alegerile legislative de la 12 decembrie, salutând „meritul foarte mare al militanţilor din teren peste tot în ţară”.

„Marele pariu al guvernului pe fracturarea hidraulic este un fiasco”, a declarat Rebecca Newsom, şefă de program în cadrul ONG-ului, citată într-un comunicat.

Regatul Unit a susţinut acest demers în speranţa de a-şi reduce dependenţa de gaz, importat în principal din Norvegia şi Qatar. Guvernul conservator spera în 2016 că 20 de puţuri de exploatare vor putea fi deschise până la jumătatea lui 2020. Or, până în prezent au fost forate doar trei puţuri, însă fără să înceapă vreo exploatare a gazului de şist şi fără ca autorităţile să ştie ce cantităţi vor putea fi extrase la final, după cum a subliniat un raport recent al Biroului naţional de audit (NAO), organism însărcinat să controleze cheltuielile publice.

Potrivit NAO, profesioniştii din sector explică întârzierile prin reglementarea prea strictă în Marea Britanie referitoare la mişcările seismice induse de fracturarea hidraulică. Această reglementare prevede, între altele, suspendarea fracturării temporar, atunci când un cutremur mai mare de 0,5 pe scara Richter intervine din cauza operaţiunilor de extracţie.

De altfel, în urma unui cutremur care a avut loc în august societatea Cuadrilla a decis să suspende pe termen nedefinit forajul la Preston New Road, în apropiere de Blackpool, singurul proiect în curs în Regatul Unit.

În plus, NAO sublinia că fracturarea hidraulică se dovedeşte a fi costisitoare pentru autorităţile locale şi forţele de ordine, din cauza numeroaselor proteste pe care le provoacă, a perturbărilor din traficul rutier şi a necesităţii de a asigura securitatea siturilor.

Directorul executiv al ONG-ului de mediu Prietenii pământului, Craig Bennett, şi-a exprimat satisfacţia pentru acest moratoriu, pe care l-a calificat drept „o victorie imensă pentru populaţie şi pentru mediu. Timp de aproape un deceniu, populaţiile locale din întreaga ţară au dus o luptă de David contra Goliath împotriva acestei puternice industrii”, a subliniat el, exprimându-şi speranţa că o lege va institui o interdicţie permanentă a fracturării hidraulice.

Editare web: Luana Păvălucă