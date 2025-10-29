Live TV

Gazele și electricitatea s-au ieftinit în UE în primul semestru. România, printre statele cu cele mai mici preţuri (Eurostat)

Data publicării:
contor energie electrica
Foto: GettyImages
Din articol
Unde s-au scumpit gazele Unde s-a scumpit curentul

Facturile la electricitate şi gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Scăderea la gaze a fost mai mare decât la electricitate.

Preţul mediu la gaze pentru consumatorii casnici a scăzut cu 8,1% în primul semestru, până la 11,43 euro pentru 100 kWh, de la 12,44 euro în a doua jumătate a anului trecut, conform datelor Eurostat, consultate de Agerpres.

Institutul de statistică al Uniunii Europene subliniază că această scădere semnalează o revenire la fluctuaţiile sezoniere ale preţurilor la gaze, fenomen caracteristic perioadei anterioare crizei energetice din 2022.

De asemenea, în prima jumătate a acestui an, preţul mediu la electricitate pentru consumatorii casnici din UE a scăzut uşor cu 0,5% până la 28,72 euro pentru 100 kWh, de la 28,87 euro în a doua jumătate a anului trecut.

Potrivit Eurostat, este vorba de o continuare a perioadei de stabilitate a preţurilor, chiar dacă preţurile la electricitate sunt în continuare cu mult peste nivelul la care erau înainte de criza energetică din 2022.

Unde s-au scumpit gazele

În rândul statelor membre, preţurile la gaze pentru consumatorii casnici au crescut în 13 ţări UE în prima jumătate a acestui an, au scăzut opt state şi au rămas neschimbate în două ţări.

Exprimate în euro, cele mai mici preţuri la gaze pentru consumatorii casnici în primul semestru erau înregistrate în Ungaria (0,0307 euro per KWh), Croaţia (0,0461 euro) şi România (0,0559 euro).

La polul opus, cele mai ridicate preţuri se înregistrau în Suedia (0,2130 euro per KWh), Ţările de Jos (0,1617 euro) şi Danemarca (0,1306 euro).

În perioada cuprinsă între primul semestru din 2024 şi primul semestru al acestui an, cele mai importante creşteri de preţuri la gaze naturale au fost înregistrate în Estonia (23,9%), Bulgaria (23,6%) şi Suedia (20,9%), iar cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Slovenia (minus 12,7%), Austria (minus 11,5%) şi Cehia (minus 10,9%).

Unde s-a scumpit curentul

La energie electrică, în prima jumătate a acestui an, preţurile pentru consumatorii casnici au crescut în 12 ţări UE, au scăzut 13 state şi au rămas neschimbate în două ţări.

Exprimate în euro, cele mai mici preţuri la electricitate pentru consumatorii casnici în primele şase luni ale acestui an erau înregistrate în Ungaria (0,1040 euro per KWh), Malta (0,1244 euro), Bulgaria (0,1300 euro), Croaţia (0,1194 euro), Slovacia (0,1270 euro) şi România (0,1447 euro).

La polul opus, cele mai ridicate preţuri se înregistrau în Germania (0,3835 euro per KWh), Belgia (0,3571 euro), Danemarca (0,3485 euro) şi Italia (0,3291 euro).

În perioada cuprinsă între al primul semestru din 2024 şi primul semestru al acestui an, cele mai importante creşteri de preţuri la electricitate au fost înregistrate în Luxemburg (31,3%), Irlanda (25,9%) şi Polonia (20%), iar cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Slovenia (minus 13,1%), Finlanda (minus 9,8%) şi Cipru (minus 9,5%).

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
soldati americani mihail kogalniceanu
4
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
5
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se...
soldati americani romania kogalniceanu
Expert în apărare: „Decizia SUA încurajează Rusia la incursiuni mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania...
Ultimele știri
O clădire de patrimoniu din Centrul Vechi din București intră în reconstrucţie. Stelian Bujduveanu: „Este o intervenție necesară”
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion
Rogobete, despre cazul Ștefaniei Szabo: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună. Erau nouă chirurgi în acea secție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
facturi curent mai mari
Ce cred românii despre efectele plafonării prețurilor la energie (sondaj)
femeie munceste de acasa
Cheia fericirii la job: munca de acasă. Ce arată cel mai nou studiu despre joburile remote. „E nevoie de disciplină”
andrei nistor
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: E o problemă. Probabil ar trebui schimbată legislația
oameni in supermarket
Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus
ochiuri de aragaz aprinse
Distrigaz va realimenta cu gaz blocurile din jurul imobilului afectat de explozia din Rahova
Partenerii noștri
Pe Roz
Jaclyn Smith are 80 de ani, dar pare cu 30 de ani mai tânără. "Îngerul lui Charlie" e la al patrulea mariaj...
Cancan
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții...
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o noua decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Când e bine să-ți radiezi autoturismul. Situațiile în care legea te obligă să o faci
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
S-a aflat, după 4 ani! Suma care l-a făcut pe David Popovici să renunțe la Steaua și să semneze cu Dinamo
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
„Marker al schimbărilor climatice”. Uraganele precum Melissa sunt tot mai frecvente. „O situaţie cam...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”