Gazele și electricitatea s-au ieftinit în UE în primul semestru. România, printre statele cu cele mai mici preţuri (Eurostat)

Facturile la electricitate şi gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Scăderea la gaze a fost mai mare decât la electricitate.

Preţul mediu la gaze pentru consumatorii casnici a scăzut cu 8,1% în primul semestru, până la 11,43 euro pentru 100 kWh, de la 12,44 euro în a doua jumătate a anului trecut, conform datelor Eurostat, consultate de Agerpres.

Institutul de statistică al Uniunii Europene subliniază că această scădere semnalează o revenire la fluctuaţiile sezoniere ale preţurilor la gaze, fenomen caracteristic perioadei anterioare crizei energetice din 2022.

De asemenea, în prima jumătate a acestui an, preţul mediu la electricitate pentru consumatorii casnici din UE a scăzut uşor cu 0,5% până la 28,72 euro pentru 100 kWh, de la 28,87 euro în a doua jumătate a anului trecut.

Potrivit Eurostat, este vorba de o continuare a perioadei de stabilitate a preţurilor, chiar dacă preţurile la electricitate sunt în continuare cu mult peste nivelul la care erau înainte de criza energetică din 2022.

Unde s-au scumpit gazele

În rândul statelor membre, preţurile la gaze pentru consumatorii casnici au crescut în 13 ţări UE în prima jumătate a acestui an, au scăzut opt state şi au rămas neschimbate în două ţări.

Exprimate în euro, cele mai mici preţuri la gaze pentru consumatorii casnici în primul semestru erau înregistrate în Ungaria (0,0307 euro per KWh), Croaţia (0,0461 euro) şi România (0,0559 euro).

La polul opus, cele mai ridicate preţuri se înregistrau în Suedia (0,2130 euro per KWh), Ţările de Jos (0,1617 euro) şi Danemarca (0,1306 euro).

În perioada cuprinsă între primul semestru din 2024 şi primul semestru al acestui an, cele mai importante creşteri de preţuri la gaze naturale au fost înregistrate în Estonia (23,9%), Bulgaria (23,6%) şi Suedia (20,9%), iar cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Slovenia (minus 12,7%), Austria (minus 11,5%) şi Cehia (minus 10,9%).

Unde s-a scumpit curentul

La energie electrică, în prima jumătate a acestui an, preţurile pentru consumatorii casnici au crescut în 12 ţări UE, au scăzut 13 state şi au rămas neschimbate în două ţări.

Exprimate în euro, cele mai mici preţuri la electricitate pentru consumatorii casnici în primele şase luni ale acestui an erau înregistrate în Ungaria (0,1040 euro per KWh), Malta (0,1244 euro), Bulgaria (0,1300 euro), Croaţia (0,1194 euro), Slovacia (0,1270 euro) şi România (0,1447 euro).

La polul opus, cele mai ridicate preţuri se înregistrau în Germania (0,3835 euro per KWh), Belgia (0,3571 euro), Danemarca (0,3485 euro) şi Italia (0,3291 euro).

În perioada cuprinsă între al primul semestru din 2024 şi primul semestru al acestui an, cele mai importante creşteri de preţuri la electricitate au fost înregistrate în Luxemburg (31,3%), Irlanda (25,9%) şi Polonia (20%), iar cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Slovenia (minus 13,1%), Finlanda (minus 9,8%) şi Cipru (minus 9,5%).

