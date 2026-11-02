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Grupul 5 al Termocentralei Turceni, oprit săptămâna trecută după o avarie la cazan, a fost reconectat la rețea

Data publicării:
termocentrala turceni
Foto: Captură Digi24
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Grupul 5 al Termocentralei Turceni, oprit pe 27 octombrie în urma unei avarii la cazan, a fost reconectat duminică la Sistemul Energetic Național. Unitatea, singura care mai funcționează în cadrul termocentralei, are o putere instalată de 285 MW.

Grupul a fost repus în paralel cu Sistemul Energetic Național, adică a fost reconectat la rețea, duminică, 1 noiembrie, la ora 04:10, după finalizarea reparațiilor, au declarat luni reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, pentru Agerpres. 

„Grupul energetic nr. 5 din cadrul SE Turceni a fost repus în paralel cu Sistemul Energetic Național în data de 01.11.2026, la ora 04:10, după finalizarea lucrărilor de remediere a avariei apărute la cazan în zona pâlniei reci a vaporizatorului. Grupul a fost retras din exploatare în data de 27.10.2026”, au transmis reprezentanții companiei.

Unitatea a fost oprită marți, 27 octombrie, după apariția unei defecțiuni la cazan, în zona pâlniei reci a vaporizatorului.

Este a doua avarie care a afectat grupul 5 de la Turceni în decurs de o lună. Pe 5 octombrie, unitatea a fost oprită după spargerea unui cazan în zona vaporizatorului și a revenit în funcțiune patru zile mai târziu, pe 9 octombrie.

Grupul 5 funcționează pe cărbune și are o putere instalată de 285 MW. La Termocentrala Rovinari, parte a aceluiași Complex Energetic Oltenia, funcționează în prezent tot un singur grup, respectiv grupul 5.

Editor : A.D.

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