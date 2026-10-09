Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, oprit luni din cauza unei avarii, a fost pus în funcțiune

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, oprit luni după ce s-a spart un cazan în vaporizator, a fost reconectat vineri la prânz la Sistemul Energetic Național. Este singurul grup aflat în funcțiune la Turceni, au declarat reprezentanții Complexului Energetic Oltenia pentru AGERPRES.

Lucrările de reparație s-au încheiat joi, iar apoi au fost făcute procedurile de pornire și testele necesare.

„Grupul numărul 5 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni a fost pus în paralel în SEN vineri, în jurul orei 12:00, și funcționează în condițiile pieței. Lucrările au fost finalizate încă de joi, fiind parcurse toate procedurile de pornire și testele după reparație”, au precizat reprezentanții companiei.

Grupul funcționează pe cărbune și are o putere instalată de 285 MW. La Termocentrala Rovinari sunt în funcțiune grupurile 4 și 6, potrivit informațiilor transmise de Complexul Energetic Oltenia.

Editor : A.D.