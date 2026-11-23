Grupul energetic nr. 5 din cadrul Termocentralei Turceni va fi oprit, începând de luni, pentru efectuarea lucrărilor de revizie planificată, au transmis reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia (CEO).

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul companiei, grupul va fi oprit până pe 12 decembrie.

„Oprirea este aprobată de UNO-DEN Dispeceratul Energetic Naţional. Lucrările vor cuprinde verificarea şi întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi realizarea intervenţiilor necesare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă şi fiabilitate a grupului energetic. Se vor realiza lucrări de reparaţii la sistemul de presiune al cazanului, sistemul de alimentare cu cărbune, instalaţiile auxiliare ale turbinei şi la instalaţiile de evacuare cenuşă. Revizia face parte din programul de mentenanţă şi urmăreşte menţinerea capacităţii de exploatare a echipamentelor şi prevenirea apariţiei unor defecţiuni în funcţionare", se arată în comunicat.

După finalizarea lucrărilor şi efectuarea verificărilor şi probelor tehnice, grupul energetic va fi repus în funcţiune, în conformitate cu cerinţele de exploatare şi în coordonare cu Dispecerul Energetic Naţional.

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni funcţionează pe cărbune, având o putere instalată de 285 MW. Este singurul grup funcţional de la Termocentrala Turceni.

Editor : A.P.