Guvernul a aprobat menținerea măsurilor de siguranță pe piața energiei până la 30 octombrie

Guvernul a aprobat joi menținerea până la 30 octombrie 2026 a mecanismului de siguranță pe piața energiei electrice. Transelectrica va putea activa gradual mai multe măsuri, inclusiv reducerea exporturilor și, numai în ultimă instanță, limitarea consumului unor mari operatori industriali, dacă se materializează o situație de criză și este amenințată integritatea Sistemului Electroenergetic Național. Populația nu este vizată de limitarea consumului.

Decizia continuă mecanismul care a fost aplicabil până la 30 septembrie. Măsurile nu intră automat în vigoare, Transelectrica urmând să stabilească dacă și când sunt necesare, în funcție de situația din sistemul energetic.

Măsurile pe care le poate aplica Transelectrica

Hotărârea stabilește cinci măsuri, care trebuie aplicate în următoarea ordine:

creșterea rezervelor tehnologice ale unităților de producție care pot funcționa cu un combustibil alternativ;

pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național;

reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export;

reducerea sau anularea schimburilor de energie deja notificate pentru export;

limitarea în tranșe a consumului de energie electrică, în condițiile stabilite prin normativul aplicabil situațiilor de criză.

Primele două măsuri urmăresc creșterea cantității de energie disponibile în sistem. Următoarele două vizează energia destinată exportului: mai întâi poate fi redusă capacitatea de interconexiune pe această direcție, iar ulterior pot fi diminuate sau anulate schimburile comerciale deja programate.

Limitarea consumului este ultima măsură din listă. Aceasta se aplică marilor operatori industriali incluși în normativ și nu vizează consumatorii casnici.

De ce a fost menținut mecanismul

Pentru luna octombrie, autoritățile estimează că necesarul de energie electrică poate ajunge la 8.000 MW în orele de vârf de seară, pe fondul scăderii temperaturilor.

În același timp, deficitul de precipitații limitează producția hidro, iar nebulozitatea ridicată și scurtarea zilelor reduc aportul energiei fotovoltaice.

O altă problemă este situația Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Prognoza privind debitul Dunării la intrarea în țară nu oferă o perspectivă sigură pentru repornirea, în octombrie, a cel puțin uneia dintre unitățile centralei.

Principala vulnerabilitate este deficitul de producție care poate fi pornită sau ajustată în funcție de necesarul sistemului, în special între orele 18:00 și 22:00. În acest interval, consumul rămâne ridicat, în timp ce producția fotovoltaică scade.

Posibilitățile de acoperire a deficitului prin importuri pot fi, la rândul lor, limitate de criza energetică regională. Din acest motiv, Guvernul a decis ca Transelectrica să păstreze până la 30 octombrie instrumentele necesare pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

Editor : A.D.