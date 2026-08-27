Guvernul a stabilit zonele din Marea Neagră care vor putea găzdui viitoarele parcuri eoliene. La cât se ridică impactul economic

Guvernul a aprobat joi lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre care vor putea fi concesionate pentru dezvoltarea centralelor eoliene offshore. Zonele selectate ar putea găzdui capacități de producție de aproximativ 3,1 GW, iar contribuția proiectelor la economie este estimată între 16 și 27 de miliarde de euro.

Decizia permite începerea procedurilor competitive prin care companiile vor putea obține concesiuni pentru dezvoltarea parcurilor eoliene în largul Mării Negre.

„Lista perimetrelor propuse spre aprobare însumează o capacitate instalată estimată de aproximativ 3,1 GW, care este în concordanță atât cu obiectivul prevăzut în Strategia energetică a României 2025-2035 privind dezvoltarea unei capacități eoliene offshore de aproximativ 3 GW până în anul 2035, cât și cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, a transmis Executivul.

Lista perimetrelor a fost stabilită pe baza unui studiu realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Consultanții au analizat condițiile tehnice, de mediu și sociale, precum și posibilitatea ca noile proiecte să coexiste cu celelalte activități desfășurate în spațiul maritim.

Studiul a inclus și informațiile furnizate de autoritățile și instituțiile cu atribuții în domeniu.

„Valorificarea sectorului eolian offshore va avea un impact pozitiv asupra economiei naționale, prin atragerea de investiții semnificative, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și crearea de locuri de muncă, valoarea adăugată estimată fiind cuprinsă între 16 și 27 de miliarde de euro”, se arată în comunicatul Guvernului.

Investițiile vor fi suportate de companiile care obțin concesiunile

Dezvoltarea centralelor eoliene offshore face parte din angajamentele asumate de România prin Componenta 6 - Energie a PNRR. Reforma urmărește reducerea rolului cărbunelui în producția de electricitate și crearea unui cadru care să stimuleze investițiile private în surse regenerabile.

Cadrul general pentru aceste proiecte a fost stabilit prin Legea 121/2024 privind energia eoliană offshore. Actul normativ desemnează Ministerul Energiei drept autoritatea care va concesiona perimetrele din Marea Neagră.

„Legea stabilește cadrul legislativ primar clar și predictibil pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile în largul Mării Negre și desemnează Ministerul Energiei drept autoritate competentă pentru concesionarea perimetrelor offshore. Costurile aferente dezvoltării proiectelor de energie electrică eoliană offshore vor fi suportate de operatorii economici concesionari, din surse proprii sau atrase”, a precizat Guvernul.

Editor : A.D.