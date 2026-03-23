Guvernul ar putea lua, în zilele următoare, o decizie pentru a opri creșterea prețului combustibililor. Săptămâna trecută, benzina și motorina s-au scumpit cinci zile la rând. Prețul motorinei standard este la doar un ban distanță de 10 lei. Mai multe variante de ținere sub control a pieței sunt analizate la Palatul Victoria.

Prețul litrului de motorină s-a majorat cu aproape 1,6 lei în doar trei săptămâni. Benzina s-a scumpit cu aproape 1,2 lei.

Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă: „Dacă acum s-ar încheia războiul, din calculele noastre am putea ajunge undeva la un nivel de 9 lei la finalul anului. Încă nu suntem deloc în scenariul în care să vorbim de scăderi de prețuri. Suntem în scenariul în care vorbim de creșteri de prețuri”.

Sătptămâna aceasta ar putea fi decisivă pentru adoptarea de Guvern a unor măsuri care să țină prețurile la carburanți sub control.

Cel mai vehiculat scenariu este cel în care acciza ar putea deveni una flexibilă, adică prețurile să nu poată depăși anumite cote, iar adaosul comercial practicat de către benzinării să devină unul plafonat.

Președintele României a declarat că în această săptămână una dintre măsuri va fi discutată în ședință de Guvern.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a pune la punct ultimele detalii.

