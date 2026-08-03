Guvernul a convenit cu reprezentanții marilor consumatori industriali reducerea voluntară a consumului de energie în intervalul 19:00-23:00, în contextul crizei energetice provocate de seceta severă și de debitul extrem de redus al Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni că mai multe companii își vor adapta programul de funcționare în orele de vârf, în timp ce autoritățile vor reduce iluminatul arhitectural și intensitatea iluminatului public acolo unde este posibil.



Declarațiile au fost făcute după o întâlnire în format online cu reprezentanții a aproximativ 80 de companii al căror consum anual depășește 50.000 MWh, precum și cu reprezentanți ai patronatelor. La discuțiile privind reducerea voluntară a consumului au participat peste 140 de persoane, potrivit premierului.

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Marile companii vor reduce consumul în intervalul 19:00-23:00

Ilie Bolojan a explicat că măsurile vor fi adaptate activității fiecărei companii. Unele societăți își pot opri temporar producția, în timp ce altele trebuie să mențină instalațiile în funcțiune pentru a nu afecta procesele tehnologice.

„Un element important ține de reducerea voluntară a consumului de electricitate, pentru că, așa cum v-am spus, există o capacitate limitată de importuri. Am făcut tot ce a fost posibil să ne asigurăm că importurile în România, în această perioadă, pot fi derulate din toate sursele posibile și fac, încă o dată, un apel către cetățeni, către companii și către autoritățile publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Orele de presiune sunt cele de seară și, în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre ei va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului în intervalul de seară, în funcție de profilul activității și de tehnologia pe care o operează. Unii pot opri activitatea într-un anumit interval orar și o pot reporni ușor, fără să le fie afectat procesul de producție. Alte companii nu își permit acest lucru și trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să funcționeze în condiții normale”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că mai multe companii au început deja să își programeze lucrările de mentenanță și reparații în această perioadă: „Două companii importante, mari consumatoare de energie, Dacia și Ford, au oprit de astăzi producția până pe 19 august, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. O decizie similară va fi luată și de alte câteva companii, astfel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie în orele de seară”.

Iluminatul arhitectural va fi redus în orele de vârf

Bolojan a cerut și autorităților locale și instituțiilor publice să reducă iluminatul clădirilor și iluminatul arhitectural. În localitățile în care iluminatul public este controlat prin sisteme de telegestiune, intensitatea luminii ar urma să fie diminuată între orele 21:00 și 23:00.

„Fac un apel către autoritățile locale și către toate instituțiile publice ca, în intervalul de seară, să reducă activitățile care țin de iluminatul clădirilor și de iluminatul arhitectural, iar acolo unde există sisteme de telegestiune pentru iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă, astfel încât între ora 21:00, când se aprinde iluminatul public, și ora 23:00 să se obțină economii de energie”, a afirmat premierul interimar. Potrivit acestuia, primele efecte ale măsurilor voluntare sunt deja vizibile.

Bolojan a spus că, în cursul dimineții, consumul mediu de energie a fost cu aproximativ 200 MW mai mic.

„Vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care, în aceste zile, la solicitarea Guvernului, în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat deja aceste măsuri. Se văd efectele în reducerea consumului de energie din aceste zile. De exemplu, față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut un consum mediu cu aproximativ 200 MW mai scăzut și se vede această acțiune a companiilor legată de reducerea voluntară a consumului”, a mai spus acesta.

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Guvernul intervine pentru menținerea în funcțiune a Grupului 2 de la Cernavodă

Pe lângă reducerea consumului, Guvernul încearcă să crească producția de energie și să mențină în funcțiune capacitățile disponibile. Premierul a anunțat că centralele pe gaz și capacitățile fotovoltaice funcționează la nivel maxim. Autoritățile intervin și în zona Dunării pentru a asigura debitul necesar funcționării Grupului 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

„Măsurile pe care le-am adoptat în aceste zile sunt pe mai multe planuri. Am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitate maximă: centralele pe gaz din marile orașe și producția de energie fotovoltaică la maximum. Un obiectiv important este menținerea în funcțiune a Grupului 2 de la Cernavodă. Pentru a asigura un debit suplimentar, una dintre măsurile luate a fost să intervenim în zona Dunării în așa fel încât să eliminăm un obstacol natural care limita curentul de apă spre Cernavodă. În zilele următoare, miercuri și joi, vom derula operațiuni suplimentare prin scufundarea unor barje care să ajute la redirecționarea debitelor pe Dunărea Veche, pentru a crește debitul la Cernavodă”, a explicat premierul.

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România importă peste 2.200 MW în fiecare seară

Potrivit premierului, măsurile au fost luate în condițiile în care debitul Dunării a scăzut sub minimul înregistrat în anul 2003: „Din cauza secetei și a debitelor scăzute pe Dunăre, care sunt cele mai mici din ultimii 40 de ani, față de nivelul minim atins în 2003, de 1.474 de metri cubi pe secundă, astăzi am ajuns la un nivel inferior acestuia, de aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă, iar tendința este de scădere. În a doua jumătate a acestei săptămâni vom ajunge la debite estimate de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă. Ca efect al scăderii debitelor atât pe Dunăre, cât și în celelalte bazine hidrografice, capacitățile de producție ale centralelor hidroelectrice sunt limitate. Gândiți-vă că doar la Porțile de Fier am pierdut aproximativ 2.000 MW”.

Acesta a arătat că și producția de energie nucleară este redusă în regiune. Ungaria ar fi pierdut aproximativ 1.750 MW din producția centralei sale nucleare, în timp ce România are un minus de aproximativ 550 MW după oprirea unui grup de la Cernavodă.

„Țara vecină, Ungaria, și-a redus producția la centrala nucleară. Din cele patru grupuri, doar unul funcționează parțial, iar dintr-o capacitate de aproximativ 2.000 MW, producția este redusă cu circa 1.750 MW. Noi suntem în situația în care a trebuit să închidem un grup de la Cernavodă și avem un minus de 550 MW. Avem, deci, un minus de producție în regiune de peste 4.000 MW, ceea ce generează un deficit de energie în țările din regiunea noastră: Ungaria, Serbia, Bulgaria, România și Republica Moldova. Suntem în situația în care, la orele serii, între 19:00 și 23:00, avem un deficit important de energie, pe care îl acoperim din importuri. Consumurile estimate în aceste zile sunt de peste 7.000 MW într-o zi, ajungând la 7.500-7.600 MW, cu o reducere sub 7.000 MW în zilele de la sfârșitul săptămânii, așa cum s-a întâmplat sâmbătă și duminică. În aceste condiții, importăm peste 2.200 MW în fiecare seară. Comparativ, Ungaria importă aproximativ 4.500 MW, iar Republica Moldova aproximativ 500 MW. Deci și din punctul de vedere al importurilor există o presiune importantă în intervalul de seară, pe care trebuie să o acoperim”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a încheiat printr-un apel către companii, autorități și populație, cărora le-a cerut să contribuie la reducerea consumului de energie în această perioadă.

„Mulțumesc tuturor românilor care înțeleg că este o situație excepțională, cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani, și în fața căreia, dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, fiecare autoritate și fiecare familie poate face o mică economie, aceste economii se adună și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii, atât pentru cei casnici, cât și pentru instituții, spitale sau marile companii”, a declarat Ilie Bolojan.

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Editor : A.D.