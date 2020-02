Guvernul introduce „siguranța națională” în afacerile companiilor străine din domeniul extracției de petrol și gaze

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a iniţiat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii petrolului, astfel încât niciun transfer sau vânzare de participaţii la acordurile petroliere să nu mai poată fi posibil fără aprobarea Guvernului, potrivit Agerpres.

"Autoritatea competentă poate refuza, din motive de siguranţă naţională, concesionarea şi executarea de operaţiuni petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de ţări terţe Uniunii Europene sau de resortisanţi ai ţărilor terţe Uniunii Europene. În cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorităţii competente, Guvernul, din motive de siguranţă naţională, poate aproba rezilierea acordului petrolier", arată textul ordonanţei.

Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea autorităţii competente, iar orice transfer făcut fără aprobarea Guvernului este lovit de nulitate.

În situaţia în care are loc o operaţiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acţionariatului cu drept de control asupra titularului, noile condiţii se notifică autorităţii competente în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern a menţinerii valabilităţii, a modificării sau rezilierii acordului petrolier, la propunerea autorităţii competente.

Nerespectarea prevederilor are ca efect pierderea calităţii de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situaţia în care acordul petrolier are mai mulţi titulari, iar în situaţia în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept.

"Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune ultimul paragraf al art. 2 alin. (2) din Directiva nr. 94/22/CE privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 164/1994", se mai arată în ordonanţă.

În preambul, iniţiatorii proiectului de act normativ explică faptul că această modificare este necesară pentru a nu fi afectată securitatea naţională, "în considerarea faptului că în lipsa transpunerii reglementărilor europene, vidul de reglementare ar putea conduce la lezarea intereselor ce ţin de siguranţa naţională prin imposibilitatea refuzării concesionării şi executării de operaţiuni petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de ţări terţe Uniunii Europene sau de resortisanţi ai ţărilor terţe Uniunii Europene desfăşurate cu afectarea securităţii naţionale".

Totodată, actul normativ este necesar "în vederea evitării unor situaţii imprevizibile, care pot apărea prin transferul către altă persoană juridică a drepturilor şi obligaţiilor asumate prin acorduri petroliere, cu consecinţa schimbării condiţiilor esenţiale ale acestora, care raportat la dinamica geopolitică regională ar putea afectata siguranţa naţională, respectiv starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie".

În această perioadă, americanii de la ExxonMobil negociază cu ruşii de la Lukoil şi cu polonezii de la PGNiG vânzarea participaţiei de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagră. Virgil Popescu, le-a recomandat ca transferul de licenţă să se facă prin Hotărâre de Guvern.